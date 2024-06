Seminário debate indicadores da qualidade do ensino médio no Brasil

CB Correio Braziliense

Na sede da Ação Educativa, em SP, o seminário discute caminhos para uma educação pública de qualidade - (crédito: Arquivo pessoal)

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em parceria com a Ação Educativa, promove, em 1º de julho, um seminário para debater a aplicação inédita dos indicadores de qualidade no ensino médio na Escola Técnica Estadual do Centro de Educação Tecnológica Paula Souza (Cepam), na cidade de São Paulo, e na Escola Estadual Maria Aparecida da Silva Faria Ries Professora, em Embu das Artes.

Lançada em dezembro de 2018, a publicação Indicadores da Qualidade no Ensino Médio é fruto de um trabalho de quatro anos que reuniu estudantes, profissionais de educação, pesquisadores, ativistas de coletivos juvenis, organizações da sociedade civil e movimentos sociais de várias regiões do país. O estudo faz parte da coleção Indicadores da Qualidade na Educação, que reúne mais quatro volumes:

Indicadores da Qualidade na Educação Infantil;

Indicadores da Qualidade no Ensino Fundamental;

Indicadores da Qualidade na Educação – Relações Raciais na Escola - Antirracismo em Movimento; e

Indicadores da Qualidade na Educação – Relações Raciais na Educação Infantil.

O estudo é voltado para o ensino médio e tem como objetivo promover a qualidade do ensino, incentivando a reflexão sobre a qualidade da rede pública e a construção coletiva de propostas de ação escolar. “Ação Educativa e Unicef esperam que, com este material, a comunidade escolar possa promover discussões e reflexões sobre o que significa uma educação de qualidade, que faça sentido para adolescentes e jovens”, afirma Claudia Bandeira, assessora da Ação Educativa.



O evento é gratuito e será realizado presencialmente na sede da Ação Educativa, em São Paulo. As inscrições podem ser feitas pelo site. A programação inclui a apresentação dos resultados da pesquisa e uma discussão sobre o contexto no qual foi desenvolvida, contrapondo os indicadores da qualidade no ensino médio e o parecer do Projeto de Lei 5.230/2023, que estabelece o Novo Ensino Médio. A participação e a redução das desigualdades serão tratadas como agendas centrais para a qualidade da educação.