Estudantes levam medalha nos Jogos Escolares Brasileiros 2024

Os estudantes Luigi Bernardo e Rafael Sampaio conquistaram 2º lugar na série Bronze dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) - (crédito: Arquivo pessoal)

Os estudantes Luigi Bernardo e Rafael Sampaio, da equipe de vôlei de praia sub-18 do Colégio Seriös Gabriel Gilio, conquistaram 2º lugar na série Bronze dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), que ocorreu entre os dias 2 e 6 de agosto, em Palmas (TO).

Os jogos contaram com disputas nas modalidades de vôlei de praia e basquetebol 3x3. A competição busca estimular a prática esportiva entre estudantes de diferentes regiões, promovendo uma disputa saudável, valorizando a educação e fomentando a integração social entre os atletas.



Promovido pelo Governo do Tocantins por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), o evento reuniu mais de 600 participantes, incluindo estudantes de todos os 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. Saiba mais no site: https://jebs.com.br/.

