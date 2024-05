Jogos Escolares do DF contam com a participação de 28 mil alunos

CR Caio Ramos

Mais de 5 mil jovens atletas de todo o país se concentram em Brasília para a disputa dos JEB's - (crédito: Mayna Nascimento / CBDE)

Pela 64° vez, será realizado os Jogos Escolares do Distrito Federal (JEDF), e a cerimônia de abertura do evento ocorre nesta quinta-feira (9/5), às 15 horas, na Escola Parque Anísio Teixeira, em Ceilândia. O encontro contará com a presença de mais de 1.200 alunos e 305 escolas privadas ou públicas. Essa competição tem o intuito de destacar as futuras promessas desportivas e promover a prática destes exercícios que contribuem para a saúde dos alunos.

O objetivo da Secretaria de Educação (SEEDF) é ver alguns dos 28 mil jovens atletas das 400 escolas, que participam de toda a competição progredirem, saindo de campeonatos locais para chegarem a níveis nacionais ou mundiais.

Ao Correio, a gerente de Desporto da pasta, Daniela Souza, explica sobre a importância dos jogos tanto para alunos da rede pública como da rede privada. “Além de incentivar a prática esportiva, os jogos também ensinam valores essenciais como trabalho em equipe e superação. É emocionante ver os estudantes-atletas evoluírem e alcançarem o que almejam. Essas experiências não só os fazem crescer como atletas, mas também como pessoas, preparando-os para os desafios que enfrentarão no futuro”, afirma.

Os jogos tomaram uma proporção enorme no decorrer dos anos, abrangendo diversas modalidades esportivas, como Basquetebol, Futsal, Handebol, Voleibol, Águas Abertas, Atletismo, Atletismo Adaptado, Badminton, Ciclismo, Judô, Karatê, Luta, Olímpica/Wrestling, Natação, Taekwondo, Tênis de Mesa, Tiro com arco, Triatlo, Vôlei de Praia e Xadrez, Ginástica Artística (masculino).

Vale ressaltar que a disputa também se estende às Paralimpíadas Escolares, para incentivar os estudantes deficientes a praticar esporte, sendo nas modalidades de atletismo, natação e bochas. As categorias são divididas na faixa etária de 11 a 17 anos, podendo ter algumas modalidades para ambos os gêneros, seja masculino ou feminino.

Etapas

A competição é dividida em três etapas: regional, distrital e nacional. Na fase regional, os colégios da região disputam entre si uma vaga, e a escola que se sair melhor se classifica à parte distrital. As 14 escolas que se sagraram campeãs em sua respectiva região administrativa conquistam o acesso na etapa distrital. Por fim, ocorre a fase nacional, na qual o colégio que conquistou os Jogos Escolares do Distrito Federal (etapa distrital) disputa com outras escolas de todo o Brasil que também foram campeãs.

Pablo Santos, 17 anos e estudante do Centro Educacional 03 de Sobradinho (CED 03), irá participar do JEDF na categoria futsal e conta um pouco sobre a importância e a expectativa para esses jogos . “Na minha visão, os jogos escolares são importantes para os alunos competirem entre si de forma saudável, deixando o campeonato mais divertido e amigável para mostrar quem é o melhor time. Acho que minha escola tem capacidade de chegar na etapa regional. Creio que na próxima fase terá escolas mais difíceis e mais qualificadas para enfrentar, mas futebol é aquilo né, uma caixinha de surpresas”, explica.

Com a ajuda da Secretaria de Esporte e Lazer (SEEL), os Jogos Escolares Brasileiros (JEBS) — etapa nacional — ocorreram em Brasília, no ano passado, reunindo mais de 6.100 atletas e 1.120 técnicos para o evento. As modalidades individuais Taekwondo e Natação ficaram entre as primeiras colocações representando as escolas do Distrito Federal.

Conquistas

Esta competição é especializada em formar profissionais do esporte que moram no Distrito Federal. Leonardo Souza, aluno da Escola Classe 01 de Taguatinga (EC01), já competiu por seu colégio nos jogos escolares e atualmente faz parte da seleção brasileira de ginástica artística. Nas Paralimpíadas Escolares, o JEDF revelou um atleta de natação paralímpico, Wendell Bellarmino, que estudou no Setor Leste, e dos jogos escolares alcançou os jogos Pan Americanos, competindo pelo Brasil.

Daniela, gerente da Gdesp, também disserta que essas conquistas deixam não só ela, mas o Distrito Federal todo feliz. “É muito gratificante tudo isso, a gente perceber que o esporte faz a vida dele mudar, então ficamos muito felizes em contribuir com a carreira esportiva e agregar na área acadêmica, na qual nós esperamos que um próximo aluno também se torne um atleta de sucesso”, salienta.

Em 1º de junho, se inicia a etapa distrital, com as escolas que se sagraram campeãs da fase regional. O colégio que conquistar a fase distrital recebe a viagem com os alunos que competiram nos jogos para Recife, concorrendo a parte nacional com outras escolas do Brasil.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti