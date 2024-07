Colégio Seriös é tricampeão de vôlei feminino nos Jogos Escolares do DF

O time de voleibol feminino do Colégio Seriös conquistou o tricampeonato dos Jogos Escolares do Distrito Federal, na categoria 12 a 14 anos. A equipe representará o DF na maior competição esportiva-educacional do país, os Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), pela terceira vez consecutiva. Neste ano, o nacional será realizado em Recife (PE), entre 20 de setembro e 3 de outubro, e reunirá estudantes/atletas de todo o país, nas categorias masculino e feminino.

Com a experiência adquirida nas edições anteriores dos JEB’s, realizadas no Rio de Janeiro em 2022 e em Brasília em 2023, o time feminino já está em prepraração para os jogos deste ano. "No ano passado, nossa equipe conquistou o vice-campeonato na série Prata dos JEB's. Agora, a expectativa é disputar a série Ouro e lutar pelo direito de representar o Brasil no Sul-Americano da modalidade," ressalta o treinador de voleibol do Seriös, Joaquin Rolando.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.

Saiba Mais Esportes Hipismo: Brasília recebe Brasileiro Juvenil a partir desta quinta-feira

Hipismo: Brasília recebe Brasileiro Juvenil a partir desta quinta-feira Esportes Fábio se torna desfalque de última hora no Grêmio por lesão muscular

Fábio se torna desfalque de última hora no Grêmio por lesão muscular Esportes Botafogo x Corinthians (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo x Corinthians (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem Esportes Internacional vive expectativa do retorno de Valencia

Internacional vive expectativa do retorno de Valencia Esportes LeBron renova com Lakers por R$ 583 milhões e jogará na NBA até os 41 anos

LeBron renova com Lakers por R$ 583 milhões e jogará na NBA até os 41 anos Esportes Ex-Inter troca de clube na Ásia e passa a jogar por um dos principais clubes da Indonésia