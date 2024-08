Brasil atinge meta do Ideb nos anos iniciais do ensino fundamental

MS Mayara Souto

Ministério da Educação divulga dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - (crédito: Mila Ferreira/DA/CBPress)

O Brasil atingiu a meta nos anos iniciais do ensino fundamental no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2023, que considera a taxa de aprovação dos estudantes e o desempenho em matemática e língua portuguesa. As informações foram divulgadas na manhã desta quarta-feira (14/8) pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palacios, e o diretor de Estatísticas Educacionais, Carlos Moreno.

O país alcançou a nota 6 nos primeiros anos do ensino fundamental, do índice que varia de 0 a 10. Essa foi a meta estabelecida pelo país em 2007. No último índice, em 2021, o valor estava em 5,8 e, em 2019, atingiu 5,9.

"Essa foi a faixa do Ensino Básico (os primeiros anos do ensino fundamental) mais afetada pela pandemia. É uma conquista importante e otimista em relação aos anos iniciais", comemorou o ministro da Educação, Camilo Santana.



O presidente do Inep, Manuel Palácios também celebrou o resultado do índice. "Para aqueles que lidam com esses dados há mais tempo, não muito longe, no início dos anos 2000, as taxas de reprovação nos anos iniciais eram gigantescas, um desafio muito grande compreender que a reprovação nunca foi uma estratégia pedagógica importante. É uma história de sucesso que a educação brasileira pode comemorar. Há muita desigualdade nesses resultados, é preciso que a gente avance, mas é preciso salientar o êxito", salientou.

O indicador do Inep é calculado levando em conta a nota média da avaliação de matemática e língua portuguesa do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que vai de 0 a 10, e o chamado fluxo ou rendimento dos alunos de cada etapa de ensino.

Os resultados do Saeb apontam para algumas conclusões: o desempenho do 5º ano do ensino fundamental cresceu nas duas áreas avaliadas, em relação a 2019. O 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio tiveram tendência de estabilidade dos resultados de 2019 e 2023.

Já em relação aos estados, o Paraná (6,7) e o Ceará (6,6) tiveram as notas mais elevadas do Ideb, inclusive, superior a taxa nacional.

Abaixo da meta

Nos outros níveis da educação básica, os valores ficaram abaixo da meta — sendo 5,5 para os anos finais do fundamental e 5,2 para o ensino médio.



Nos anos finais do fundamental, a nota foi 5, uma diminuição em comparação a 2021. Na maioria dos estados, a taxa de aprovação caiu, o que impactou no Ideb. Algumas unidades federativas, no entanto, foram destaques positivos, como Ceará, Goiás e Paraná, que alcançaram a meta nacional de 5,5.



O desempenho do Ideb no ensino médio segue o mais baixo entre os níveis da educação básica, com nota 4,3. Apesar disso, foi um aumento em relação aos anos anteriores do índice, 2021 e 2019, em que o valor se manteve em 4. Nenhum estado alcançou a meta nacional de 5,2. Os que ficaram mais perto foram o Paraná (4,9) e Espírito Santo (4,8).