Programa Jovens Embaixadores tem inscrições abertas até setembro

Programa levará 30 jovens brasileiros para um intercâmbio nos EUA em janeiro do ano que vem - (crédito: Divulgação/Vladimir Luz)

Os alunos do ensino médio da rede pública podem se inscrever no programa Jovens Embaixadores (JE) até 3 de setembro. A próxima edição está programada para o período de 7 a 25 de janeiro de 2025. A iniciativa é promovida pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos (EUA), coordenada pela Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil e implementada pelo grupo +Unidos.

Serão selecionados 30 estudantes de todo o Brasil que se destacam em suas comunidades pela atitude positiva, bom desempenho acadêmico, conhecimento da língua inglesa, capacidade de liderança e espírito empreendedor. Além desses requisitos, é preciso ter entre 15 e 18 anos de idade para participar do programa.

Confira o edital e o cronograma do Jovens Embaixadores para mais informações.