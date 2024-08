CB Correio Braziliense

Provas da Olimpíada Mirim-Obmep são aplicadas nesta terça-feira (27) - (crédito: Divulgação/ Obmep)

As provas da primeira fase da 3ª Olimpíada Mirim - Obmep são aplicadas nesta terça-feira (27), com participação de mais de 4,4 milhões de alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental de 30,7 mil escolas da rede pública e privada de todo o país. Promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), a competição científica tem como objetivo transformar a relação das crianças com a disciplina por meio de propostas lúdicas e criativas.

A Olimpíada Mirim é composta por duas fases, ambas aplicadas pelas escolas. A primeira etapa consiste em uma prova classificatória com 15 questões de múltipla escolha. Os alunos classificados nessa etapa poderão participar da segunda fase, em 12 de novembro, também com 15 questões objetivas. O conteúdo das provas corresponde ao grau de escolaridade dos alunos, que são divididos nos níveis: Mirim 1 (2º e 3º ano do ensino fundamental) e Mirim 2 (4º e 5º ano do ensino fundamental).

Esta é a terceira edição da olimpíada que é dedicada a estudantes dessa faixa etária. Em 2018, o Impa iniciou o processo de inclusão dos anos iniciais com a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) - Nível A, voltada para estudantes dos 4º e 5º anos do ensino fundamental. Agora, com a Olimpíada Mirim, criada em 2022, o projeto atende também as crianças do 2º e do 3º ano.