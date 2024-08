Colégio Marista abre as portas para "Rodada de profissões"

CB Correio Braziliense

Daniela Campos, especialista que vai dar a palestra sobre como a Inteligência Artificial afeta e afetará o mercado de trabalho - (crédito: Divulgação)

O Colégio Marista de Goiânia realiza nesse sábado (31), a partir das 8h, a “Rodada de Profissões”, evento para aproximar o mercado de trabalho e as oportunidades de carreira e de intercâmbio no exterior para os jovens do ensino médio de toda a capital. O evento gratuito ocorre na sede do Colégio, localizado na Avenida Oitenta e Cinco, 1440, Setor Marista.

A edição deste ano vai reunir dezenas de atrações para todos os jovens interessados em dar um salto em direção ao seu futuro. “Queremos que os estudantes de Goiânia tenham a oportunidade ver a diversidade de possibilidades de carreira por meio de palestras e demonstrações. Vamos apresentar o que há de mais atual no mercado de trabalho”, diz Gleison Pimentel, diretor do colégio.

Já estão confirmadas as presenças de representantes da Universidade Federal de Goiás (UFG), Instituto Federal de Goiás (IFG), Fundação Dom Cabral (FDC), Universidade Paulista (Unip), Unievangélica e Ibmec, Universidade Estadual de Goiás(UEG), Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC), Curso de Robótica do Núcleo de Atividades Complementares do Colégio Marista Goiânia e Robótica da UFG (curso específico e somando com UFG) e Internacionalização (Education USA, American Academy, Strive e Egali).

A programação começa com a palestra “O Futuro do Trabalho na Era da Inteligência Artificial: Profissões que Surgem e Desaparecem (FDC)” com a especialista em Gestão Estratégica em Recursos Humanos da Fundação Dom Cabral, Daniela Campos. A partir das 9h30, a especialista Elisa Machado, representante do Education USA, mostrará aos jovens presentes como aproveitar as oportunidades de estudo nas universidades americanas e Silvana Hastreiter, Coordenadora Acadêmica do American Academy, apresentará o programa de dupla certificação da PUC-PR e Kent State University (EUA).

Logo depois haverá uma exposição sobre as oportunidades de intercâmbio no Canadá e Inglaterra com as agências Egali e Strive e, por fim, apresentação de um novo programa nos EUA em parceria com o American Academy e a Kent State University.

Anote - Rodada de Profissões do Colégio Marista

Data: 31/08

Local: Colégio Marista de Goiânia - Avenida Oitenta e Cinco, 1440 - Setor Marista

Horário: 8h às 12h30

Entrada gratuita