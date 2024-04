Carreira é tema de webinar realizado pelo Correio em parceria com o Marista

MF Mila Ferreira

Cerca de 45 alunos do colégio Marista estão reunidos no auditório do Correio Braziliense nesta sexta-feira (5/4) para o Webinar “Futuro em foco: explorando carreiras”. Realizado pelo jornal em parceria com a instituição de ensino, o evento tem o objetivo de promover uma imersão nas oportunidades e nos desafios que moldam o cenário profissional atual.

Matheus Kaiser, psicólogo especialista em Psicopedagogia, Coordenação e Orientação Escolar e em Teoria Cognitiva-Comportamental da Psicologia, um dos palestrantes presentes, entende que o autoconhecimento é uma ferramenta importante para a escolha da profissão a ser seguida. “Um evento dessa natureza é de grande importância para colocar os jovens em conexão com questões emocionais, de carreira e de projetos de vida”, declarou o psicólogo. “A escolha da profissão é um elemento importante na vida das pessoas e a perspectiva desse evento vem ao encontro disso”, acrescentou.

O psicólogo pontuou que a escolha da carreira é um desafio tanto para os jovens quanto para os professores e profissionais que acompanham esse momento da trajetória dos alunos. “É uma demanda emocional intensa. A gente tenta identificar no jovem, por meio do autoconhecimento, características que ele tem, o que ele gostaria de ser na vida, qual o projeto de vida dele, para que a ansiedade diminua e ele possa fazer essa escolha com mais tranquilidade”, salientou Matheus Kaiser.

Apresentado pela jornalista Sibele Negromonte, o webinar está disponível ao vivo no canal do Correio Braziliense no YouTube e conta com a presença de Joaquim Neto, professor de Química e um dos responsáveis pelo projeto Conexão Universidade do colégio Marista Asa Sul; de

Ana Clarissa Masuko, professora da Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e do psicólogo Matheus Kaiser.