Projeto Cerrado Vivo leva alunos de Taguatinga para Chapada dos Veadeiros

Uma das viagens do projeto na Chapada dos Veadeiros em agosto. - (crédito: Edijane Amaral)

O projeto Cerrado Vivo vai levar alunos do Centro de Ensino Médio Taguatinga Norte (CEMTN) ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, entre 5 até 11 de setembro, em comemoração ao Dia do Cerrado (11/9). Esta é a terceira viagem ao local do projeto, que, em agosto, levou os estudantes do 1º e 2º ano. Agora, são os jovens do 3º ano que vão conhecer a Chapada dos Veadeiros.

Sendo realizada há 22 anos, a iniciativa promove atividades de educação ambiental para alunos do ensino médio da rede pública do Distrito Federal, mostrando aos mostrar aos alunos uma área de Cerrado preservado.

O objetivo é proporcionar ao aluno o entendimento, em aulas teóricas e práticas, dos elementos naturais, ambientais, sociais e políticos que compõem a temática do Cerrado, no território brasileiro e especificamente no Distrito Federal. Os alunos, por meio das aulas expositivas, conhecem sobre o bioma, fazendo as próprias pesquisas, apresentando seminários, de forma que amplie os conhecimentos sobre o Cerrado.

"O projeto muda a forma como os alunos vêem o Cerrado. Com todos os estudos feitos, antes dos trabalhos de campo e depois ao conhecerem as belezas do bioma, em áreas preservadas, eles se tornam cidadãos críticos e ambientalmente engajados, cumprindo um papel importante na educação, que é a leitura do mundo e suas contradições", defende Edijane Amaral, professora de geografia.