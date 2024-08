Circuito Interativo de Educação Patrimonial será nesta quarta (28)

Nesta quarta-feira (28/08), das 14h às 17h, acontece o Circuito Interativo de Educação Patrimonial Filhos da Terra, no Espaço Cultural Renato Russo, com entrada gratuita. O evento é parte do projeto Filhos da Terra e Rede Cultura Game, que no início do primeiro semestre deste ano lançou dois jogos interativos on-line inspirados nos festejos populares Maracatu Rural e Congada.

Os jogos idealizados pelo fotógrafo Eraldo Peres foram desenvolvidos para aproximar os jovens das tradições populares brasileiras e foram testados por alunos de escolas públicas, oferecendo a eles uma imersão em uma realidade cultural ainda pouco conhecida por muitos. O evento é voltado para estudantes da rede de ensino do DF.



O Circuito trará para Brasília duas manifestações culturais: o Maracatu Rural Cambida Brasileira, originário de Nazaré da Mata, na zona canavieira de Pernambuco, que possui mais de 100 anos de tradição; e o Moçambique Mamãe do Rosário, de Catalão, Goiás, um dos grupos mais tradicionais de Congada.



Durante o evento, os alunos terão a oportunidade de vivenciar os festejos que anteriormente conheceram por meio dos jogos. As apresentações não só darão vida às experiências virtuais, mas também proporcionarão uma compreensão mais profunda e próxima da realidade dessas ricas manifestações culturais.