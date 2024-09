Por que o biletramento pode impactar o futuro da educação no Brasil?

CB Correio Braziliense

Dia Mundial da Alfabetização é comemorado neste domingo (8/9) - (crédito: Divulgação)

Lucas Tadeu Garcia*

No contexto educacional contemporâneo, a alfabetização desempenha um papel fundamental na formação das futuras gerações. E, no Dia Internacional da Alfabetização, apresento uma reflexão sobre a importância do biletramento, processo em que as crianças são alfabetizadas, simultaneamente, em português e inglês. O modelo vai além do simples ensino de duas línguas. Ela envolve o uso ativo de ambos os idiomas no cotidiano da criança.

A psicóloga e professora canadense Ellen Bialystok, uma das principais referências no campo da cognição bilíngue, defende o biletramento como uma solução mais ágil e adaptável às demandas do mundo moderno. Sem contar que um estudo realizado pela Universidade de Cambridge revelou que crianças bilíngues possuem uma vantagem significativa na resolução de problemas verbais, pois a exposição a múltiplos sistemas linguísticos promove uma compreensão mais profunda da estrutura e das nuances das línguas.

Além dos benefícios linguísticos e cognitivos, o biletramento também prepara as crianças para um cenário globalizado, onde a comunicação intercultural é uma habilidade essencial. Isso porque elas ampliam o conhecimento em novos vocabulários. Em um mundo onde as fronteiras estão cada vez mais fluidas, a capacidade de se comunicar em mais de um idioma abre portas para oportunidades acadêmicas e profissionais em uma escala global. No Brasil, esse movimento tem ganhado força, como evidenciado pelo crescimento de 10% no número de escolas bilíngues nos últimos cinco anos, conforme dados da Associação Brasileira do Ensino Bilíngue (ABEBI). A demanda crescente por esse tipo de educação reflete uma mudança na percepção dos pais sobre a importância da alfabetização em dois idiomas desde os primeiros anos de vida.

Lucas Tadeu Garcia, diretor-geral da Escola Eleva Brasília, defende biletramento como ferramenta essencial para o desenvolvimento infantil integral (foto: Arquivo pessoal)

Longe de sobrecarregar os pequenos, essa abordagem pedagógica os incentiva a explorar o mundo ao seu redor de maneira mais profunda e significativa, promovendo uma rotina de aprendizado mais dinâmica e envolvente, na qual as crianças são encorajadas a pensar criticamente e a se expressar de maneiras mais diversificadas.

Por fim, ao considerar os desafios e oportunidades que se apresentam no século XXI, o biletramento se destaca como uma abordagem educativa que molda o futuro do próprio país. Com a educação bilíngue em crescimento, especialmente em grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, estamos testemunhando o nascimento de uma geração que estará mais bem preparada para enfrentar os desafios de um mundo interconectado. O futuro da educação no Brasil, portanto, passa pelo reconhecimento e pela valorização da alfabetização em dois idiomas como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento integral de nossas crianças.

*Lucas Tadeu Garcia é diretor-geral da Escola Eleva Brasília