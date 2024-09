UnB divulga resultado das seleções para transferência e portadores de diploma

CB Correio Braziliense

As vagas são para o segundo semestre letivo de 2024. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Universidade de Brasília (UnB) disponibilizou a lista com os alunos convocados para a primeira chamada dos candidatos avaliados pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre as edições de 2016 a 2023, para o preenchimento de vagas remanescentes em cursos de graduação na modalidade Transferência Facultativa (TF) e na modalidade Portador de Diploma de Curso Superior (DCS).

As vagas são para o segundo semestre letivo de 2024 e os selecionados devem se atentar ao prazo: é preciso confirmar o interesse na vaga até às 18h desta sexta-feira (6/9).



O Cebraspe, banca organizada da seleção, destaca que a confirmação de interesse na vaga é de "responsabilidade exclusiva do candidato". "O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a referida confirmação, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a confirmação de interesse", diz trecho do edital.

Os candidatos que confirmarem interesse na vaga terão o registro acadêmico automaticamente efetivado. A não confirmação de interesse na vaga implicará a desistência e a consequente eliminação do candidato do processo seletivo.