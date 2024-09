Começa a 27ª edição da Bienal do Livro de São Paulo

ME Maria Eduarda Lavocat*

A 27ª edição da Bienal Internacional do Livro teve início nesta quinta-feira (5/7) em São Paulo. A cerimônia de abertura que contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos ministros Margareth Menezes (Cultura), Camilo Santana (Educação) e Jader Filho (Cidades). Durante o evento, Lula assinou o decreto que regulamenta a Política Nacional de Leitura e Escrita (PNLE). “Um dos nossos objetivos é fazer do Brasil um país de leitores e leitoras. A literatura é um direito humano, como bem definiu o grande brasileiro Antonio Candido em seu ensaio Direito à Literatura”, declarou.

O decreto do PNLE prevê o fortalecimento de ações integradas entre o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério da Cultura (MinC) para fomento da leitura. No evento, o ministro da Educação, Camilo Santana, também autorizou o novo edital do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, o PNLD Equidade, bem como a suplementação de R$ 50 milhões para a compra de acervos literários do PNLD Educação Infantil.



Além do decreto também foi celebrado um Protocolo de Intenções entre o Ministério das Cidades e o Ministério da Cultura para a criação de salas de biblioteca em empreendimentos habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Essas bibliotecas estarão integradas ao Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Serão implementadas 1,5 mil unidades, com entregas previstas entre o segundo semestre de 2025 e o final de 2026. Cada biblioteca contará com cerca de 500 livros, totalizando 750 mil exemplares.

A Bienal acontece entre os dias 6 e 15 de setembro no Distrito Anhembi, na Zona Norte da capital paulista. Ao longo dos dez dias de programação a expectativa da Câmara Brasileira do Livro, organizadora do evento, é que mais de 600 mil pessoas circulem pelo local. Ao todo serão mais de 2 mil horas de programação cultural, distribuídas pelos 12 espaços oficiais. O público terá acesso a cerca de 3,5 milhões de livros, além de poder conferir as presenças de 683 autores nacionais e 33 internacionais confirmados. Este ano a Colômbia é convidada de honra da convenção e terá um estande próprio com 17 autores. Em abril, a Bienal do Livro de Bogotá colocou o Brasil em evidência.

Outro destaque desta edição é a programação em homenagem ao escritor e cartunista Ziraldo, que faleceu em abril deste ano. Durante a bienal será lançada sua primeira obra póstuma intitulada de “Entre Cobras e Lagartos”. Além do lançamento também haverá programações especiais sobre a importância de Ziraldo no mercado editorial nacional e o legado que ele deixou, especialmente através de seus personagens, como ‘O Menino Maluquinho’.

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues