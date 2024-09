Colégio Marista Champagnat abre processo seletivo para bolsas de estudo para Ensino Médio

CB Correio Braziliense

Marista abre inscrições para processo seletivo de bolsas - (crédito: Arquivo pessoal)

O Colégio Marista Champagnat, em Taguatinga, está com inscrições abertas para o Concurso Externo de Bolsas 2025 para estudantes de outras instituições de ensino. O processo de seleção é para a 1ª série do ensino médio com bolsas de estudo com descontos de 30% a 50%. O prazo de inscrição termina nesta quarta-feira (11). O edital e formulário estão disponíveis no site (https://shre.ink/g0kW). As inscrições são gratuitas.

A prova será realizada nesta sexta-feira (13) com início às 8h45. O responsável deverá enviar, até um dia antes da prova, o último boletim escolar de 2024 (atualizado) do 9° ano do ensino fundamental para o e-mail: secretaria.df@maristabrasil.org