Irmã de Deolane insinua que prisão tem segundas intenções da Justiça

Daniele Bezerra, irmã de Deolane, quebrou o silêncio e usou as redes sociais para apontar diversos erros que segundo ela, foram cometidos por autoridades de Pernambuco, na investigação que culminou na prisão da influenciadora.

No vídeo publicado pela advogada, ela explica: "Se fazem isso com ela (Deolane) que é uma pessoa pública, imagina o que não pode ser feito com cada cidadão desse país. Imagina se isso não é uma insegurança jurídica para o país".

No entanto, Daniele ainda acrescentou: "A Deolane é advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil. Fizeram a prisão dela sem a representação da OAB, o que não pode, o que é lei. Eu estou falando e provo. Segundo, entraram na casa da Deolane antes das 6 da manhã, o que não pode".

Contudo, a irmã de Deolane continuou: "Terceiro, apreenderam o celular da Deolane que sequer constava no mandado de prisão. A delegada que fez a prisão se recusou a apreender, mas a outra autoridade policial tomada por um completo abuso, fez a apreensão do aparelho. Quarto, o suposto crime que estão imputando para a Deolane, para minha mãe, ainda que tivesse sido cometido; é sem violência, sem grave ameaça, elas são primárias, não tem maus antecedentes, tem residência fixa, são elas que sustentam as suas famílias".

Por fim, Daniele declarou: "O Código de Processo Penal brasileiro fala que a prisão, é em último caso, é exceção. Portanto, elas poderiam muito bem responder o processo em liberdade, como qualquer cidadão...porque não existe, isso é uma prisão ilegal, criminosa". "A regra é, volto a dizer, investiga, prova e prende. E não prende e depois manda a pessoa se virar e provar que é inocente".