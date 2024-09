Secretaria de Educação orienta suspensão das aulas na rede pública

AB Adriana Bernardes

A secretária de Educação do Distrito Federal, Hélvia Paranaguá, orientou a regional de ensino do Plano Piloto a suspender as aulas por conta da forte fumaça provocada por incêndios florestais no Parque Nacional de Brasília e nas regiões do Noroeste e da Universidade de Brasília (UnB). De acordo com a secretária, as escolas mais afetadas são as que ficam na Asa Norte, no Varjão e no Lago Norte. Segundo ela, posteriormente será montado um calendário de reposição das aulas. A orientação de suspensão das aulas também vale para terça-feira (17/9), caso a fumaça não ceda.

De acordo com a pasta, as unidades escolares localizadas em áreas próximas a queimadas têm autonomia para avaliar a necessidade de suspensão das aulas devido aos efeitos da fumaça e da fuligem. Caso a gestão da escola identifique riscos à saúde da comunidade escolar, está autorizada a suspender temporariamente as atividades, garantindo, posteriormente, a apresentação de um calendário de reposição das aulas.

Até o presente momento, informamos que o CEF 306 Norte, o Centro de Ensino Médio da Asa Norte (CEAN), o CEM Paulo Freire, na 610 Norte e o Centro de Ensino Fundamental 1 do Lago Norte (CELAN), estão com aulas suspensas no dia de hoje (16). Reforçamos que a segurança e o bem-estar de alunos e profissionais são prioridades, e a Secretaria acompanha a situação por meio das Regionais de Ensino.