DF amanhece com incêndios e muita fumaça; tempo permanece seco e quente

Nesta segunda-feira (16/9), os brasilienses acordaram com uma forte fumaça, pouca visibilidade e tempo seco. Está difícil respirar no Distrito Federal. Há fogo em vários pontos da cidade, como no Noroeste e em locais próximos à Universidade de Brasília (UnB). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuva para os próximos dias.

No domingo (15), o paredão de fumaça provocada por um incêndio florestal no Parque Nacional de Brasília deixou o céu do Plano Piloto cinza - também por conta da fumaça. Até a ultima atualização do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), as chamas haviam atingido 1,2 mil hectares de Cerrado, de acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão responsável pela área.

Hoje, o DF completa 146 dias sem chuva. Trata-se do terceiro maior período de estiagem da história da região. Para hoje, a previsão é de sol entre poucas nuvens e rajadas de vento fracas.

Leia também: Dois bombeiros ficam feridos em combate ao incêndio no Parque Nacional

Sob alerta laranja, que indica perigo potencial à saúde devido à seca, o DF deve bater a umidade mínima de 15%. "Em relação aos termômetros, estamos em um período conhecido como amplitude térmica, quando a diferença entre a temperatura mínima e a máxima é igual ou maior do que 15°C. Isso se deve à baixa nebulosidade, que permite um aquecimento mais rápido e intenso", explicou o meteorologista do Inmet, Heráclio Alves.

Prova disso é que, nesta manhã, o quadradinho registrou mínima de 12°C, em Águas Emendadas, Planaltina, enquanto a máxima deve bater os 34ºC. Já a umidade deve permanecer entre 15% e 75%. No Plano Piloto, a temperatura mínima foi 16ºC e a máxima deve chegar a 32ºC. A umidade também fica entre 15% e 75%.

Apesar da fumaça, o Ibram classificou a qualidade do ar como boa, conforme constatado em duas das seis estações automáticas do DF, localizadas na Fercal. A fumaça está concentrada em vários pontos do Plano Piloto, Taguatinga, Ceilândia e Águas Claras.

A recomendação, portanto, é prezar pela saúde, evitando sair de casa sem protetor solar e garrafinha de água. Vista roupas leves e evite atividades físicas durante as horas mais quentes do dia — das 10h às 16h. Além disso, é preciso ter atenção ao manuseio de fogo, para evitar mais incêndios e queimadas.