Excesso de fumaça leva à suspensão das aulas em 25 escolas do DF

LM Letícia Mouhamad

O Centro de Ensino Médio da Asa Norte é uma das unidades educacionais que tiveram as aulas suspensas - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Nesta terça-feira (17/9), 25 escolas do Distrito Federal e os Centros Olímpicos e Paralímpicos de Sobradinho e da Estrutural estão com as aulas suspensas, devido ao avanço do incêndio no Parque Nacional de Brasília e à proliferação da fumaça que afetou a qualidade do ar.

Leia também: Concentração de poeira no DF é 11 vezes maior do que a recomendada pela OMS

As unidades estão localizadas nas proximidades das áreas atingidas. A suspensão pode ser prorrogada nos próximos dias, caso a situação persista. Nas demais unidades dos COPs, as aulas seguem normalmente, com monitoramento constante da qualidade do ar, especialmente nas regiões onde os Centros Olímpicos estão localizados.

Caso algum aluno não se sinta confortável em participar das aulas, será dispensado com falta justificada. A Secretaria de Esporte e Lazer reforça que a segurança e o bem-estar dos profissionais que atuam nos espaços que estão sob a administração da pasta e dos alunos são prioridades.

Confira as escolas que tiveram as aulas suspensas: