Elite Rede de Ensino aplica prova para bolsa de estudo; inscrições abertas

Sede do Colégio Elite na unidade de Ceilândia. - (crédito: Divulgação)

O Elite Rede de Ensino realizará a segunda Prova de Bolsa para renovação de matrícula em todas as unidades do Distrito Federal que estão no Gama, Ceilândia e Guará. A prova será aplicada neste sábado (5) e os candidatos poderão conquistar bolsas com descontos de 5% até 90% na instituição.

Durante a prova, os estudantes realizam uma prova com 25 questões de língua portuguesa e matemática e ingressam nas turmas do ensino fundamental nos anos finais até o ensino médio. Já os alunos que estão no 3º ao 5º ano do ensino fundamental nos anos iniciais poderão fazer uma prova de diagnóstico com 16 questões de língua portuguesa e matemática, também com o objetivo de ingressar na instituição.

Enquanto isso, os interessados na educação infantil e no 1º e 2º anos dos anos iniciais não precisam realizar provas quantitativas (avaliação que se baseia em conteúdos expressos em questões e correção objetiva). No entanto, eles terão uma vivência com atividades lúdicas adequadas à faixa etária, como jogos e brincadeiras, para conhecer as crianças e que conheçam a escola, a fim de verificar saberes e habilidades prévias.

As unidades do Elite oferecem turmas da Educação Infantil ao Ensino Médio, com exceção de algumas unidades que iniciam a partir do Fundamental I. As inscrições para a Prova de Bolsa podem ser feitas pela internet por meio do site oficial, ou diretamente na unidade, que pode ser conferida aqui.

