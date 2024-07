Beyoncé doa R$ 150 mil em bolsas de estudo para Universidade da Bahia

YR Yasmin Rajab

As inscrições estarão abertas entre 7 a 21 de agosto e devem ser feitas na página oficial do programa - (crédito: Reprodução/Instagram/@beyonce)

Beyoncé, por meio de sua fundação de caridade BeyGOOD, está ofertando bolsas de estudo no valor de R$ 10 mil para estudantes da Universidade Estadual da Bahia (Uneb) em situação de vulnerabilidade.

O Programa de Bolsas Reinassance foi aberto nesta quarta-feira (24/7) e vai ajudar 15 graduandos com o pagamento a ser feito em parcela única. Para participar, os estudantes devem estar cadastrados no CadÚnico do governo federal; ser maior de 18 anos; ter integralizado no mínimo 20% e no máximo 90% da carga horária total do curso; possuir um rendimento acadêmico de ao menos 7; não estar empregado; e não receber bolsa de qualquer modalidade de auxilio.



As inscrições estarão abertas entre 7 a 21 de agosto e devem ser feitas na página oficial do programa. O resultado da homologação das inscrições será divulgado em 2 de setembro, seguindo-se as etapas de análise de documentos, entrevista online e homologação final dos estudantes selecionados, após prazos recursais.

A equipe da BeyGOOD visitou o campus da Uneb, em Salvador, em dezembro de 2023. No dia 21 do mesmo mês, a própria cantora visitou o local, durante sua vinda surpresa ao Brasil. Na ocasião, o grupo selou a parceria entre as duas organizações.