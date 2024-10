JG Júlia Giusti*

Jovens lideram consumo de literatura, representando 35,64% do faturamento do setor no Brasil - (crédito: Arquivo pessoal)

O Dia da Leitura, celebrado em 12 de outubro, é uma data dedicada ao incentivo do hábito de ler, com crianças e adolescentes dominando o cenário atual de consumo literário. Mesmo com a queda geral nas vendas de livros no país, os dados mostram o grande interesse desse público. De acordo com o Painel do Varejo de Livros no Brasil, divulgado pela Nielsen BookScan, livros infantis, juvenis e educacionais representaram 35,64% do faturamento total do setor em 2024, apesar de uma leve queda em relação aos 36,67% em 2023.

Em Brasília, instituições têm buscado cada vez mais medidas inovadoras para estimular o hábito da leitura. O Colégio Sigma é um deles, com projetos criativos que envolvem os alunos e as famílias. O programa Ciranda de Livros é um exemplo, no qual cada criança leva semanalmente para casa um livro do acervo da sala, a fim de ler com seus familiares no fim de semana. Na segunda-feira (14/10), retornam para compartilhar suas impressões sobre a história com os professores e colegas.



Nos primeiros anos do ensino fundamental, a leitura é incentivada por meio da troca de livros entre os alunos. Durante essas atividades, os professores selecionam livros para que eles produzam resenhas e apresentem em rodas de leitura com outras turmas. Ao final, as crianças discutem as obras conhecidas e divulgam novos títulos.

O Colégio também utiliza a estratégia pedagógica da leitura compartilhada ou colaborativa. Nessa metodologia, os alunos leem o mesmo livro em conjunto na sala de aula, sob a mediação do educador. A proposta vai além de simples perguntas e respostas, incentivando uma postura reflexiva, na qual cada criança traz sua interpretação individual. Isso permite uma compreensão coletiva mais profunda, levando as turmas a conclusões compartilhadas sobre as histórias. "A leitura não só enriquece o conhecimento, mas também fortalece a nossa empatia e humanidade”, diz o diretor geral do Sigma, Marcelo Tavares.

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues