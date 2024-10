Antonia Fontenelle vai parar na Dívida Ativa por causa de Felipe Neto

Antonia Fontenelle teve seu nome incluído na “dívida ativa”, da Fazenda Pública, por não realizar o pagamento ordenado pela Justiça, ao influenciador Felipe Neto. Ela deveria pagar uma indenização ao artista por danos morais.



Diante disso, Fontenelle agora pode ter bens e contas bancárias bloqueadas, além do nome incluso no cadastro de pessoas inadimplentes. A informação foi divulgada pelo jornalista Ancelmo Góis, do jornal O Globo.



A decisão foi tomada pelo 9º Juizado Especial Criminal. Antonia deveria pagar R$ 76.868,41 de multa, após ser condenada no processo movido por Felipe Nero, em julho de 2020. Na ocasião, a apresentadora chamou o youtuber de “canalha” e “câncer da internet”.



Além disso, no processo, a defesa do influenciador alega que Antonia teria afirmado que Felipe ensinaria jovens a utilizar a deepweb (internet que não é indexada pelo Google) e a fraudar a idade para criar um canal na plataforma de vídeos.



A ação judicial também cita que a apresentadora teria insinuado o envolvimento de Felipe e seu irmão, Lucas Neto, a pedofilia. No entanto, ela foi condenada por calúnia, difamação e injúria.

