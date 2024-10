Ronaldo Caiado recebe prêmio em Brasília por desempenho na educação

VC Victor Correia

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), recebeu nesta quarta-feira (30/10) o Prêmio Professor Paulo Nathanael Pereira de Souza, do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). O troféu premia Goiás por ter sido o primeiro estado no ranking do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).



A solenidade ocorreu na sede do CIEE, com a presença do CEO da instituição, Humberto Casagrande, das secretárias de Educação, Fátima Gavioli, e do Entorno, Carol Fleury, e de deputados federais.



“O primeiro lugar no Ideb é o maior sonho da vida. Muita gente pensava que isso ia ser intransponível, superar tantos outros estados e ser Goiás a referência nacional”, declarou a jornalistas após a solenidade. “Fiz questão de cancelar toda a minha agenda, vir aqui agradecer por essa honraria que recebo”, acrescentou.

Goiás atingiu, no Ideb 2023, a nota 4,8 no ensino médio, dividindo o primeiro lugar com o Espírito Santo. Já nos anos finais do ensino fundamental a nota foi de 5,5, também ocupando o primeiro lugar junto a Ceará e Paraná. Também participaram da entrega do prêmio os deputados federais Adriano do Baldy (PP-GO), Marcelo freitas (União-MG), Flávia Morais (PDT-GO), José Nelto (União-GO) e Marussa Boldrin (MDB-GO).

Caiado fez elogios à secretária de Educação do estado, Fátima Gavioli, e aos professores e alunos da rede pública goiana. Em seu discurso, citou que defende a meta de alcançar nota 7,5 na próxima avaliação do Ideb, que é feita a cada dois anos. Questionado pela imprensa, reconheceu que é um objetivo distante.

“Lógico, eu sei que a meta é muito ousada nesse momento, mas o que eu tenho feito é buscar estimular cada vez mais nossos professores, professoras, nossa secretária”, comentou. O governador citou os incentivos da gestão para os alunos e professores, como o pagamento de R$ 10 mil para o estudante que tirar nota 1.000 no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e para seu professor, e R$ 5 mil para nota 980. “São várias técnicas e métodos que você aplica para você chegar a essa distinção que deve ser a educação em todos os municípios do estado de Goiás”, pontuou.

Gavioli, por sua vez, explicou que a premiação para o Enem é uma forma de estimular tanto o estudo dos alunos quanto evitar a abstenção no dia da prova. “Em Goiás isso é muito bacana, porque o número de alunos que tiraram 980 pontos na última edição do Enem foi alto. Então, a gente está com uma esperança, uma expectativa nesse projeto”, afirmou a secretária.

Jovens "sem-sem"

Para Humberto Casagrande, CEO do CIEE, a instituição precisa reconhecer boas iniciativas de educação no país, mesmo que o cenário ainda seja bastante negativo, especialmente para a educação pública. O CIEE é uma organização sem fins lucrativos conhecida por mediar vagas de estágio, pelo programa Jovem Aprendiz e por seus cursos de capacitação profissional para jovens. Ao todo, são 380 mil estagiários e 120 mil jovens aprendizes atendidos pelo CIEE.

Em seu discurso, ele criticou a ideia do jovem “nem-nem”, que nem estuda, nem trabalha. “Nós dizemos que o que existe no país é o ‘sem-sem’: sem oportunidade e sem capacidade. Para melhorar isso, a gente conta muito com a ajuda do poder público, pois a educação nos é muito cara”, destacou Casagrande.