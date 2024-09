‘Brasília não sabe governar o país’, diz Caiado sobre combate às queimadas

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), criticou, nesta quinta-feira (19/9), as ações do governo federal no combate aos incêndios. Segundo ele, “Brasília não sabe governar o país”. Ele participou de reunião entre governadores e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para tratar da situação das queimadas no país, no Palácio do Planalto

“O governo federal não estava preparado. Desde quando Brasília vai saber resolver um problema do Nordeste, de Goiás? Precisamos parar com essa bobagem. Brasília não sabe governar o país”, declarou Caiado a jornalistas após a reunião. “Não deu conta de resolver no Rio Grande do Sul, não vai dar conta de resolver as queimadas”, acrescentou.

Ele criticou também o valor anunciado pelo governo federal em Medida Provisória (MP) fora do arcabouço fiscal, após autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, e a ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Slva (PT) da reunião.

“Se a visão dele é que isso não tem essa relevância, não cabe a mim discutir. No nosso estado de Goiás, eu estou fazendo. O que nós esperamos é que o governo federal não nos chame de última hora para fazer um comunicado de R$ 514 milhões”, afirmou Caiado. Ele lembrou que a reunião ocorre a poucos dias do início das chuvas, que devem apagar as queimadas.