Sesc EaD EJA abre inscrições para mais de 2,2 mil vagas

FN Fabio Nakashima*

O Sesc EAD EJA é desenvolvido em parceria com o Senac RS, responsável pela plataforma de realização do curso - (crédito: Divulgação/Sesc EAD)

O projeto Sesc EaD EJA, que oferece a jovens e adultos formação gratuita no ensino médio com qualificação profissional em produção cultural, está com inscrições abertas entre 12 de novembro de 2024 e 13 de janeiro de 2025. Serão mais de 2,2 mil vagas distribuídas entre 15 estados das regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. É necessário ter mais de 18 anos e ter concluído o ensino fundamental. Para se inscrever, acesse o site do Sesc.

Para se inscrever, é necessário, também, ser residente nos estados de Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. O curso tem duração de três semestres e carga horária de 1.200 horas, com 80% das aulas em formato virtual e 20% em formato presencial obrigatório.

Nos encontros presenciais, realizados em unidades do Sesc, os alunos participam de atividades práticas e recreativas e de discussões voltadas para a produção cultural, incluindo projetos como criação de podcasts e organização de eventos. O início das aulas da próxima turma está previsto para 10 de março de 2025. Ao final, os alunos recebem certificado de conclusão do ensino médio integrado à qualificação profissional em produção cultural.

*Estagiário sob supervisão de Marina Rodrigues