RP Raphaela Peixoto

O Ministério das Relações Exteriores divulgou, nesta quarta-feira (13/11), o resultado provisório nas provas escritas da Segunda Fase do concurso público para a carreira de diplomata. São ofertadas 50 vagas para o cargo de terceiro secretário, cujo salário inicial bruto de R$ 20.926.

O resultado foi disponibilizado no Diário Oficial da União. Os candidatos podem consultar imagens dos exames e dos espelhos de avaliação, além de interpor recurso contra o resultado provisório até 15 de novembro, por meio do site do Cebraspe, banca organizadora do certame.

A divulgação do resultado final, bem como convocação para as etapas comprobatórias, está prevista para 29 de novembro.

A avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitaram concorrer como pessoas com deficiência será realizada ocorrerá em 4 de dezembro. Já o procedimento de heteroidentificação complementar a autodeclaração dos candidatos negros será realizado nas datas prováveis de 3 e 4 de dezembro.