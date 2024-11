Lázaro Ramos participa de live para celebrar o Dia da Consciência Negra

CB Correio Braziliense

Lázaro Ramos será recebido na Escola Eleva Brasília para a semana da Consciência Negra - (crédito: Divulgação)

Para celebrar o Dia Nacional da Consciência Negra, nesta quarta-feira (20/11), feriado nacional pela primeira vez, a Escola Eleva Brasília preparou uma programação com atividades abertas à comunidade escolar e ao público. A principal atração será a palestra do ator e ativista Lázaro Ramos, que participará de uma live na quinta (21/11), para falar sobre a cultura afro-brasileira e a educação antirracista. A transmissão será ao vivo, a partir das 8h, via plataforma Zoom, aberta a todos os interessados por meio de inscrição.

Além da live, a programação inclui uma série de atividades culturais e educativas. Nesta terça-feira (19), a escola promoveu um café pedagógico com a psicóloga Aline Machado, que tem uma trajetória dedicada à pesquisa e estudo da filosofia africana. Aberto ao público, o bate-papo vai aprofundar a discussão sobre a Consciência Negra e o protagonismo da cultura negra na educação.



A programação também conta com a apresentação do grupo de capoeira da Associação Cultural Gingado Capoeira. Para as crianças, uma oficina de bonecas abayomi vai resgatar uma tradição afro-brasileira cheia de significados e histórias.



Além disso, a biblioteca da escola inaugura uma seção especial dedicada à educadora negra Antonieta de Barros, com títulos que abordam sua trajetória e legado. Todos os murais da escola serão decorados com temas que promovem a conscientização sobre a importância da Consciência Negra. Na alimentação, serão servidos pratos típicos da culinária africana, proporcionando aos estudantes uma imersão sensorial que complementa a experiência pedagógica da semana.