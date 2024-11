CLDF aprova projeto que garante merenda vegana na rede pública do DF

CB Correio Braziliense

O projeto de lei visa incluir merendas veganas nas escolas. - (crédito: Marcos Morelli/SMCS)

Nessa quarta-feira (28), Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou o projeto de lei do deputado Ricardo Vale (PT) que institui a oferta de merenda vegana nas escolas públicas do DF. A medida visa promover uma alimentação mais inclusiva, sustentável e saudável para os estudantes, atendendo tanto às necessidades nutricionais quanto às escolhas alimentares de alunos e suas famílias.

De acordo com o político, a proposta é um avanço em relação às políticas públicas da alimentação escolar. “Estamos garantindo o direito de escolha e promovendo uma alimentação que respeita tanto questões éticas quanto ambientais. O DF, mais uma vez, lidera em iniciativas que dialogam com os desafios do futuro”, afirmou.

A merenda vegana será incluída nos cardápios escolares e também contará com acompanhamento nutricional. Além disso, o projeto prevê a realização de campanhas educativas sobre alimentação saudável e sustentabilidade.

Ricardo Vale faz questão de salientar que, quando o projeto for sancionado, não trará uma obrigação, apenas traz alternativas para quem não consome proteína animal, seja pela liberdade de consciência, como por questões de saúde, como é o caso de alunos com alergias e intolerâncias alimentares. “A questão é respeito e inclusão”, defende.