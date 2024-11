Escola de Águas Claras distribui troféus e certificados a alunos em concurso de leitura

FN Fabio Nakashima*

Faixa etária de 5 a 10 anos é a que mais cresce em número de leitores no Brasil, segundo dados do Instituto Pró-Livro - (crédito: Divulgação/Arara Azul)

A Escola Arara Azul, em Águas Claras, realizará, na próxima segunda-feira (2/12), a 3ª edição do Prêmio Leitor do Ano. A iniciativa tem como objetivo reconhecer os estudantes do ensino fundamental que mais se dedicaram à leitura em 2024.

Neste ano, cerca de 300 alunos participaram da competição, e os três primeiros colocados se destacaram pela quantidade de livros lidos: o primeiro leu 940 livros, seguido do segundo, com 728; e do terceiro, com 321. Os vencedores receberão troféus e certificados, enquanto para os demais participantes serão entregues medalhas.

Segundo a coordenadora pedagógica Micheline Lorena, a ampliação do acervo por meio da plataforma Árvore de Livros, que disponibiliza mais de 30 mil títulos, foi um diferencial. Além disso, trilhas literárias com livros físicos foram incorporadas ao projeto para diversificar as experiências dos alunos. “Este ano, ainda estimulamos as trilhas literárias baseadas nos livros físicos, motivando nossos alunos a explorarem ainda mais os novos mundos por meio da leitura”, completa.

Dados do Instituto Pró-Livro (IPL) indicam que 52% da população brasileira é considerada leitora, ou seja, leu pelo menos um livro nos últimos três meses. Crianças entre 5 e 10 anos foram a faixa etária que apresentou maior crescimento no hábito de leitura, segundo o levantamento. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil também destaca que professores são os principais influenciadores do gosto pela leitura, com 11% das menções, seguidos por mães (8%) e pais (4%).

*Estagiário sob supervisão de Marina Rodrigues