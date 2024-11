Suzane von Richthofen não passa em concurso do TJSP

RP Raphaela Peixoto

Suzane foi condenada em 2002 a 39 anos e seis meses de reclusão pela participação no assassinato dos seus pais - (crédito: Reprodução / TV Vanguarda)

Suzane von Richthofen, de 42 anos, foi desclassificada do concurso público para o cargo de técnico no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). Ela fez a prova em setembro e disputava uma das vagas ofertadas para a cidade de Bragança Paulista, onde reside com o marido e o filho de 9 meses. A informação foi divulgada pelo jornalista Ullisses Campbell no blog True Crime, hospedado no jornal O Globo. O Correio não encontrou o nome de Suzane na lista com os nomes dos aprovados.

O resultado foi anunciado nesta sexta-feira (22/11). A nota mínima para ser classificada para a segunda fase do certame era de 73 pontos. A pontuação é acessível apenas para o candidato, o que significa que não é possível saber como Suzane se saiu.

A segunda etapa consiste em uma prova de digitação. Nesta avaliação, o candidato deve transcrever um texto ditado na hora, com 1.800 caracteres, em 11 minutos, seguido por uma verificação de formatação.

Este não é o primeiro concurso público que Suzane concorre. Em 2023, ela se inscreveu para a posição de telefonista na Câmara Municipal de Avaré, mas decidiu desistir devido à má repercussão na mídia. O concurso do TJSP, conforme o edital 01/2024, solicitava candidatos com mais de 18 anos, além de regularização das obrigações eleitorais e militares.

Suzane foi condenada em 2002 a 39 anos e seis meses de reclusão pela participação no assassinato dos seus pais. No início, a jovem viveu em Angatuba, no sudoeste de São Paulo, onde abriu uma loja virtual de acessórios femininos. Posteriormente, mudou-se para Bragança. Em 2023, fez um requerimento no cartório para remover o sobrenome 'Von Richthofen'.