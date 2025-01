'Interromper Pé-de-Meia é colocar em risco direito à educação', diz Ubes

LP Lara Perpétuo RP Raphael Pati

A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) divulgou, nesta quinta-feira (23/1), uma nota em que reflete sobre a importância do programa Pé-de-Meia, cujo bloqueio de R$ 6 bilhões foi mantido na última quarta-feira (22/1) pelo Tribunal de Contas da União (TCU). De acordo com a organização, a iniciativa “tem sido essencial para combater a evasão escolar”.

No último dia 17, o órgão determinou a restrição do dinheiro do programa devido a supostas irregularidades na execução. Segundo o TCU, o pagamento a estudantes que fazem parte do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) não poderia ser feito diretamente pelo fundo que o financia — o Fundo de Incentivo à Permanência no Ensino Médio (Fipem), administrado pela Caixa Econômica Federal —, mas deveria passar primeiro pelo Tesouro Nacional, a fim de constar no Orçamento Geral da União.

De acordo com recurso protocolado pela Advocacia-Geral da União (AGU) na terça-feira (21/1), “há risco real de que o programa não tenha continuidade em 2025”, com a paralisação imediata em janeiro, caso o bloqueio seja definitivo.

Informações da Caixa replicadas pelo g1 indicam que o saldo atual do fundo que custeia a iniciativa do governo, cerca de R$ 762,7 milhões, seria suficiente apenas para despesas do mês de dezembro de 2024. Leia também: Pé-de-Meia tem quase 4 milhões de beneficiados em 2024

Na nota, a Ubes manifesta “total apoio” à AGU, que, no recurso em defesa à continuidade do programa, ressaltou a legalidade do uso das verbas. “É crucial que as instâncias responsáveis, como o TCU e o Ministério da Educação, unam esforços para ajustar o financiamento do Pé-de-Meia às exigências legais, sem comprometer o futuro dos estudantes que dependem desse apoio”, apela.