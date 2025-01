Pé-de-Meia Licenciaturas: mais de 370 mil elegíveis para as bolsas; 9.997 no DF

MR Marina Rodrigues

Presidente Lula e o ministro da educação, Camilo Santana, lançaram o programa Pé-de-Meia Licenciaturas na última terça-feira (14) - (crédito: Jose Cruz/Agência Brasil)

Foram registrados 371.560 participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 com nota suficiente (mais de 650 pontos) para se candidatar às bolsas do Pé-de-Meia Licenciaturas, lançado nesta semana pelo Ministério da Educação (MEC). Parte do programa Mais Professores para o Brasil, a iniciativa visa estimular o ingresso e a permanência de estudantes em cursos de licenciatura no país.

Do total de participantes que alcançaram a nota, o estado de São Paulo lidera com 76.569 candidatos, seguido por Minas Gerais (50.040) e Rio de Janeiro (31.881). Os estados com menor número são Roraima (680), Acre (1.145) e Amapá (1.151). No Distrito Federal, foram registrados 9.997 participantes elegíveis. Já o Goiás apresentou 13.362, uma das unidades da Federação com mais estudantes aptos a concorrer.

Para se candidatar às 12 mil bolsas ofertadas, os estudantes devem se matricular em cursos presenciais de licenciatura. As bolsas serão inicialmente distribuídas entre os candidatos do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025, cujas inscrições foram abertas nesta sexta-feira (17) e seguem até 21 de janeiro. Bolsas remanescentes serão destinadas ao Programa Universidade para Todos (Prouni) e ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os participantes do programa recebem uma quantia mensal de R$ 1.050 enquanto durarem os estudos regulares do curso. Desse valor, R$ 700 podem ser sacados a qualquer momento e R$ 350 são depositados em uma conta-poupança, com retirada liberada somente após o professor recém-formado ingressar na rede pública de ensino, em um prazo de até cinco anos após a conclusão da graduação. O pagamento da primeira parcela das bolsas será feito pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em abril.

Como recuperar o acesso ao resultado do Enem

Os resultados individuais do Enem 2024 podem ser acessados na Página do Participante, desde 13 de janeiro, utilizando o login único do Gov.br. Quem tiver esquecido a senha, pode recuperá-la seguindo o passo a passo: acesse o site ou aplicativo do Gov.br, clique em "Esqueci minha senha" e escolha um método de recuperação. São eles: reconhecimento facial, banco credenciado, e-mail e SMS. Saiba mais em: https://bit.ly/3PJgmfy.

Os participantes podem conferir suas notas individuais nas diferentes áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. Também é possível consultar o resultado final da redação, cuja nota varia de zero a mil. As avaliações foram aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro de 2024.