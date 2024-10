Enem 2024: Ubes solicita passe livre para estudantes inscritos no exame

CB Correio Braziliense

Ubes defende passe livre para estudantes inscritos no Enem - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), que representa cerca de 40 milhões de estudantes do ensino fundamental, médio, técnico profissionalizante e pré-vestibular no Brasil, encaminhou ofício aos governadores, prefeitos das capitais e Secretarias de Educação e Transporte, solicitando a viabilização do passe livre nos transportes públicos para os estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



Para o presidente da Ubes, Hugo Silva, a gratuidade no transporte durante os dias do exame é essencial para a inclusão, considerando que muitos estudantes enfrentam dificuldades, como em relação ao transporte, que podem comprometer sua participação nas provas. "A medida promove inclusão, equidade e garante que todos os estudantes possam realizar o exame, independentemente de sua condição financeira" , explica.



Ainda de acordo com a Ubes, dados mostram que cerca de 48% dos estudantes que faltam no Enem não comparecem às provas devido a dificuldades financeiras, sendo o custo do transporte uma das principais barreiras. Na última edição do exame, mais de quatro milhões de estudantes se inscreveram, mas apenas 2,7 milhões compareceram, muitos deles impedidos por questões socioeconômicas. Este ano, com mais de 5 milhões de inscritos no Enem, o maior número desde 2020, Hugo Silva acredita que “garantir o passe livre é fundamental para aumentar o comparecimento e ampliar o acesso à educação superior".

Estagiário sob a supervisão de Ana Sá