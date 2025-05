Curitiba vai sediar a 30ª edição do Congresso Internacional de Educação a Distância

CB Correio Braziliense

Estudantes e representantes brasileiros e do mundo inteiro vão participar do CIAED - (crédito: Divulgação)

A Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed) promove, a partir desta quarta-feira (7), a 30ª edição do Congresso Internacional ABED de Educação a Distância (Ciaed), no Viasoft Experience, câmpus da Universidade Positivo, em Curitiba (PR).

Com o tema Internacionalização da educação a distância, o evento, que termina sábado (10), reunirá mais de duas mil pessoas, entre especialistas, docentes, gestores, estudantes e representantes de instituições do Brasil e do exterior, sendo 30 representantes vindos de todos os continentes. A programação envolve painéis, workshops, encontros, minicursos, podcasts, atendimentos, plenárias e a Expo-EaD, com mais de 50 expositores com foco na inovação, regulação, acessibilidade e futuro da EaD. Para cobrir o evento, envie uma mensagem para becrepaldi@fiqpress.com ou por meio do seguinte contato no whatsapp: 11 95425-2973.

Programação:

Quarta-feira (7/5)

9h às 10h30 | Minicurso — Criação de relatórios no moodle

Sala 1 – Com Gilvan Marques e Thiago do Vale, da plataforma Adapta

Demonstração de ferramentas nativas e plugins como o Configurable Reports.



9h às 10h30 | Encontro das escolas públicas

Sala 2 – Coordenação: Luiz Cláudio Biagiotti (ABED | UNILASALLE)

Instituição de Grupo de Trabalho para articulação entre escolas de governo e discussão de políticas públicas, regulação, tecnologias e boas práticas.



9h ás 10h30 | Debate — Design de uma EaD inclusiva e escalável

Auditório – Participação de representantes de grandes grupos: Ânima, Cogna, Cruzeiro do Sul, Centro Universitário Internacional (Uninter) e Vitru.



14h às 15h30 | Mesa-redonda — Ensino superior on-line na América Latina

Auditório – Com representantes de Chile, Equador e Peru.



14h às 15h30 | Diálogos com o Ministério da Educação (MEC) e o Legislativo

Auditório – Discussões sobre políticas educacionais com participação da Capes.



16h às 17h30 | Atendimento sobre regulação e supervisão

Sala ABED – Expo-EAD – Consultoria especializada com Jair dos Santos Júnior (ABED).



16h ás 17h30 | Mesa-redonda internacional — Novos Paradigmas para Edtech

Auditório – Participação de universidades do Chile e Colômbia.



16h às 17h30 | Mesa-redonda — RUF e um possível ranking EaD no Brasil

Sala Senac – Com Ronaldo Mota (ABED | UFRJ) e Estêvão Gamba - Coordenador do Ranking Universitário Folha.



18h às 19h | Entrega do Prêmio ABED de Jornalismo

Auditório - Jornalistas finalistas: Aline Oliveira (TV Verdes Mares - Afiliada da TV Globo- Ceará); Bárbara Shoereder (Jornalista independente - SC); Fabiana Maranhão (Portal Terra - SP); Renata Cafardo (O Estado de S. Paulo - SP).

19h ás 20h30 | Sessão Plenária 1 — Selos de Qualidade para EaD

Auditório – Representantes da ABED, Associação Europeia de Universidades de Ensino a Distância (EADTU) (Europa) e USDLA (EUA) discutem referências internacionais.

Quinta-feira (8/05)

9h às 10h30 | Apresentação — Educação profissional EaD e Novo marco regulatório

Auditório – Coordenação: George Catunda (ABED)

Propostas do GT EPT para revisão do Decreto 9057/2017 e do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.



11h às 12h30 | Atendimento Jurídico Gratuito

Sala ABED – Expo-EAD – Suporte especializado sobre contratos, direitos autorais, proteção de dados e mais.



11h às 12h30 | Workshop — Aulas que transformam

Sala 1 – Adriana Caballero (Sync Magic) apresenta ferramentas interativas.



11h às 12h30 | Diálogos com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) — Avaliação Institucional

Auditório – Metodologias e instrumentos com equipe técnica do Inep.



14h ás 15h30 | Diálogos com o Inep — Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) 2023–2025

Auditório – Participação da Diretoria de Avaliação da Educação Superior (DAES) e análise de dados e mudanças na avaliação do ensino superior.

DIA 3: Sexta-feira (9/05)

9h às 10h30 | Encontro com fornecedores de soluções para EaD

Sala 2 – Coordenação: Rafael de Alencar (Raleduc) e Jeferson Fagundes (arquitetura educacional)

Networking e articulação entre fornecedores, instituições e parceiros do setor educacional.



9h às 10h30 | Apresentações Premiadas

Sala Senac – Trabalhos vencedores do Prêmio Destaque ABED.



19h às 20h | Cerimônia Oficial de Encerramento

Auditório – Entrega do Prêmio Associação Vitalícia ABED e premiação dos melhores trabalhos científicos apresentados no congresso.



Dia 4: Sábado (10/05)

9h às 12h30 | Minicurso — Metodologias Ativas e Inteligência Artificial

Sala Senac – Aline Albuquerque e Barbara Barreto (SESC DN)

Aplicações práticas de IA e inovação pedagógica com foco em resolução de problemas reais.



9h às 10h30 | 1º Encontro ABED de Estudantes de EaD

Auditório – Impactos do novo marco regulatório da EaD sob a ótica discente.

Comissão organizadora reúne estudantes da Uninter, UniCesumar, Uniasselvi, UP e Unifil.

Informações sobre ABED e o 30º CIAED



Não perca:

O 30º CIAED acontece entre 7 a 10 de maio de 2025, no Viasoft Experience, câmpus da Universidade Positivo, em Curitiba, Paraná.

Viasoft Experience - Universidade

R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 - Cidade Industrial de Curitiba, PR, 81280-330.