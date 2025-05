Instituto Federal de Brasília abre 250 vagas para curso de programação

JC Júlia Christine*

As vagas serão distribuídas nos 9 Campis do Instituto Federal de Brasília - (crédito: Divulgação)

O Instituto Federal de Brasília (IFB) está com inscrições abertas para o Programa Bolsa Futuro Digital, destinado a estudantes de escola pública, ou escola privada com bolsa integral. Serão ofertadas 250 vagas, distribuídas nos nove câmpus do Instituto Federal de Brasília. As inscrições acabam em 20/5 e podem ser feitas pelo site: https://encr.pw/f235L.

Os cursos são realizados de forma presencial e cada um tem duração de 144 horas, com duas aulas semanais de três horas, com duração de seis meses. Os estudantes receberão bolsa de formação no valor de R$ 100 nos três primeiros meses e de R$ 200 nos meses finais. Além disso, será fornecido passe estudantil aos participantes.

Leia também: Senado aprova projeto com diretrizes para reforçar a segurança em escolas

Leia também: Curitiba vai sediar a 30ª edição do Congresso Internacional de Educação a Distância

Os alunos poderão escolher entre os cursos de desenvolvedor Front-end e desenvolvedor Back-end. Esse treinamento cria condições para que os estudantes tenham acesso ao mercado de trabalho na área de Tecnologia da Informação.

Os alunos do curso de desenvolvedor Front-end aprenderão sobre Lógica de programação com JavaScript, Orientação a Objetos, HTML + CSS/SASS, Web Services, Client e Noções de UX.

Já os que optarem pelo curso de Back-end, aprenderão sobre Back-End em JavaScript, Python ou Ruby, Lógica de Programação, Orientação a Objetos, Padrões de Desenvolvimento de SW, WebServices e Banco de Dados.

Ao fim do treinamento, os estudantes que o concluírem com êxito poderão ser encaminhados a uma empresa para uma Residência de tês meses, com uma bolsa de inserção no valor de R$ 600 por mês, paga pelo programa.



*Estagiária sob supervisão de Ana Sá