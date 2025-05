Jovem estudante de 16 anos é indicado a prêmio global de prodígios, na Inglaterra

GB Gabriel Botelho

Caio, que contabilizou 18 aprovações em vestibulares pelo país, é indicado na categoria 'inteligência e memória - QI'. Premiação acontece no dia 26 de junho, em Londres - (crédito: Arquivo pessoal)

O jovem estudante Caio Martins Temponi do Valle, de apenas 16 anos, já é considerado um dos 100 prodígios de todo o mundo em 2025. O garoto, natural de Juiz de Fora (MG), foi indicado para participar do 'Global Child Prodigy Awards 2025' - Prêmio Global de Jovens Prodígios, em tradução livre. O evento, organizado pela Charles Group, ocorre em 26 de junho de 2025, em Londres, capital da Inglaterra.

Esta é a terceira vez que Caio recebe reconhecimento internacional. Nas outras duas, participou do Notables USA e Notable Brazilian Awards. A segunda premiação diz respeito ao reconhecimento dos feitos de brasileiros nos Estados Unidos. Ele foi premiado como o brasileiro mais jovem conseguir mais aprovações em vestibulares.

Para ele, a indicação é um motivo de satisfação enorme. "Este será o terceiro prêmio que consigo no âmbito internacional, na área da educação. É uma recompensa enorme, por todo o estudo, toda a dedicação através de todos esses anos", salientou Caio, ao Correio.

"Todos os momentos de esforço estão valendo a pena. Posso afirmar isso por conta dos prêmios, dos reconhecimentos que tenho recebido. A mensagem é a da dedicação, que trouxe tantos resultados", acrescentou.

A mãe do prodígio, Laurismara, afirma que a inscrição para participar do prêmio foi feita ainda em 2023. O evento, que ocorre a cada três anos, aceitou a indicação no ano vigente. "Para a nossa felicidade, o resultado de que ele foi premiado saiu", relatou.

"É uma alegria enorme, ver que todo o esforço valeu a pena. Hoje, ele colhe os frutos. Nós sabemos que, muitas vezes, estudar tanto é cansativo. Apesar disso, ele sempre se esforçou com muito amor, no tempo dele. É isso que ele sempre fez muito bem feito", complementou.

Futuro e leque de conquistas

Caio soma 18 aprovações em vestibulares do país. Além de ter passado em primeiro lugar para cursos como administração, engenharia, educação física, direito e medicina, se tornou no mais jovem a ser aprovado para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

É, também, membro de quatro sociedades diferentes de alto QI, e medalhista de ouro em uma Olimpíada Internacional de Matemática. O mineiro, inclusive, chegou a ser aprovado para o curso de direito na Universidade de Brasília (UnB), mas optou pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Além disso, ele cursa matemática na Uniasselvi, a distância.

Para o futuro, deseja se tornar em um juiz. "Desde pequeno carrego esse sonho comigo. Venho me dedicando muito nessa jornada, estudando bastante. Desde o primeiro período da faculdade me preparo. A meta é continuar nesse caminho, para conseguir, se Deus quiser, alcançar esse objetivo em alguns anos", explica.