Professores protestam em frente à Câmara Legislativa

Os professores da rede pública de ensino do Distrito Federal realizaram um protesto nesta quarta-feira (4/6) em frente à Câmara Legislativa. A greve da categoria chegou ao seu terceiro dia. A principal motivação da manifestação é a solicitação de uma articulação com o governador Ibaneis Rocha (MDB). Veja:

O professor e participante do movimento grevista, Ezequiel Moura, explicou: “Estamos aqui para buscar apoio dos deputados distritais, para que possam nos ajudar nessa interlocução com o governo local. Queremos sentar com o Executivo e encontrar um ponto em comum, porque ninguém deseja a greve, nem professores, nem alunos. Todos saem prejudicados”.

Segundo a Secretaria de Educação, 255 das 713 unidades escolares da rede pública aderiram integralmente ao movimento. As demais (cerca de 59%) funcionaram parcialmente, com uma média de 15% a 20% dos profissionais em paralisação.

Ao Correio, o diretor do Sinpro-DF, Cleber Soares, afirmou que a greve continuará. Uma nova assembleia está marcada para a próxima quinta-feira (5/6). “A direção do Sinpro-DF informa que não há nenhuma possibilidade de encerramento da greve neste momento. Quem decide o início e o fim do movimento é a própria categoria. Mesmo que a Justiça e o governo concedam liminares ou imponham multas, o Sinpro não pode encerrar a greve por conta própria. Isso cabe exclusivamente aos professores”, declarou.