Idealizadora do Desfile Beleza Negra é homenageada na Câmara Legislativa

A 6ª Semana Legislativa pela Mulher, realizada na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), foi um marco de reflexão, articulação política e reconhecimento de trajetórias femininas que transformam o DF. Com o tema voltado à representatividade, igualdade de gênero e autonomia, o evento, nessa quinta-feira (29/5) reuniu lideranças de diversos segmentos sociais. Entre os principais destaques estiveram a deputada distrital Dra. Jane Klebia e a idealizadora do projeto Desfile Beleza Negra (DBN), Dai Schmidt.

Engajada e atuante nas pautas que envolvem os direitos das mulheres, especialmente em contextos de vulnerabilidade, Dra. Jane foi responsável por indicar as homenageadas da moção comemorativa da semana. Em seu discurso, ela ressaltou a urgência de garantir que mulheres ocupem espaços de poder e decisão: "A construção de políticas públicas para mulheres exige escuta ativa e protagonismo feminino. Celebrar essa semana é também fortalecer lideranças que atuam na ponta, que conhecem de perto os desafios reais enfrentados diariamente".

O Desfile Beleza Negra é um projeto que, há mais de uma década, promove autoestima, inclusão social e valorização da identidade negra em passarelas, escolas e espaços públicos do DF. Reconhecida por sua atuação cultural e comunitária, Dai discursou ao receber a moção: "O DBN nasceu do desejo de ver meninas e mulheres negras se reconhecendo como potentes, belas e capazes. Ser lembrada nesse espaço de poder, representado por uma mulher como a Dra. Jane, é um reconhecimento que compartilho com todas as pessoas que constroem esse projeto comigo".