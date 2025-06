Greve dos professores: Sinpro e Casa Civil abrem negociação

BP Bruna Pauxis

A assembleia está suspensa enquanto é aguardado o resultado da discussão realizada entre a Comissão de Negociação do sindicato e o governo - (crédito: Bruna Pauxis)

Professores da rede pública do Distrito Federal se reúnem, nesta quinta-feira (5/6) para decidir sobre os rumos da greve iniciada na segunda (2/6).

A assembléia teve início às 9h, mas foi suspensa quando a Comissão de Negociação do Sinpro-DF e integrantes da Casa Civilsentaram para discutir as demandas da categoria. "Então, a gente não sabe ainda o que vem de lá. Quando eles chegarem é que vamos dar início a discussão aqui. Se tiver proposta, a categoria vai avaliar e decidir se continua ou não a greve”, explicou o diretor do Sinpro-Df, Cláudio Antunes.

Corte de ponto

Os professores do Distrito Federal estão em greve desde segunda-feira (2/ 5). Nessa quarta-feira (4/6), terceiro dia da greve, a Secretaria de Educação divulgou um memorando com orientações aos gestores escolares sobre os efeitos administrativos da paralisação, como o corte de ponto. A medida foi decretada após decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que julgou abusiva a greve e, além do corte, estabeleceu multa diária de R$ 1 milhão à entidade.

O Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF) ingressou, também nesta quarta-feira (4/6), com uma Reclamação Constitucional no STF pedindo a suspensão da decisão do tribunal.