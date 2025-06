Estudantes de Samambaia conhecem trabalho do Tribunal de Justiça

CS Carlos Silva

Alunos da escola CCI de Samambaia visitaram o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) - (crédito: Evori Gralha/TJDFT)

Trinta e oito estudantes do Centro de Educação Cívico-Intelectual (CCI) de Samambaia visitaram, nesta sexta-feira (13/6), a sede do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). A atividade faz parte do programa Conhecendo a Justiça do DF, que busca aproximar o Judiciário de alunos dos anos finais do ensino fundamental das redes pública e privada.

No programa Conhecendo a Justiça do DF, os alunos vão ao TJDFT e, depois, os magistrados vão à escola (foto: Evori Gralha/TJDFT)

Durante a visita, os jovens conheceram parte da estrutura do TJDFT e participaram de atividades interativas. Eles foram recebidos pelo presidente do Tribunal, desembargador Waldir Leôncio Júnior, que explicou de forma acessível o papel do Judiciário no país. “De forma simplificada, a Justiça procura dar a cada um o que é seu. Nosso objetivo é que vocês venham, conheçam e ganhem familiaridade com ela”, afirmou o magistrado.

Os alunos também puderam fazer perguntas ao presidente. Alice Poeck questionou sobre o impacto da tecnologia na atuação do Judiciário. Em resposta, o desembargador destacou que a digitalização e o uso de inteligência artificial são prioridades da atual gestão, dentro do Programa de Transformação Digital (PTD), com foco em mais eficiência e qualidade nos serviços prestados.

A programação contou ainda com uma audiência simulada no Tribunal do Júri, conduzida pela juíza Keila Alencar, do 2º Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho. A simulação permitiu que os estudantes experimentassem os papéis desempenhados por diferentes atores do sistema judicial. Eles também participaram de uma dinâmica com o Laboratório de Inovação Aurora, que desenvolve jogos educativos voltados ao combate ao cyberbullying, com uso da metodologia de design thinking.

O Conhecendo a Justiça do DF é dividido em dois eixos: o primeiro promove visitas ao TJDFT; o segundo leva magistrados às escolas, ampliando o aprendizado adquirido. A iniciativa é uma parceria entre o TJDFT, por meio da Escola de Formação Judiciária Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro (EjuDFT), e a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF).

Com informações de Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT)