Desembargador do TJDFT lança livro sobre a missão do Espírito Santo - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O corregedor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), desembargador Mário Zam Belmiro Rosa, fará nesta sexta-feira (12/6), às 19h30, o pré-lançamento do livro A Missão do Espírito Santo no Mundo – O Deus que Habita com os Salvos.

O autor é presbítero e ex-seminarista, tendo se dedicado ao estudo e à escrita de temas religiosos desde a juventude. A obra traz comentários sobre a manifestação especial do Espírito Santo no início da Igreja Cristã e aborda, entre outros temas, seus símbolos e o batismo.

O livro é concluído com reflexões sobre a missão escatológica do Espírito Santo, incluindo considerações acerca do fim da civilização humana e do mundo. O pré-lançamento será no estande do GREEB – Grupo de Escritores Evangélicos do Brasil, localizado em frente ao espaço Café Literário.