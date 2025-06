Moradores comemoram entrega títulos de propriedade em Brazlândia

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) realizou, nesta quarta-feira (11/6), a entrega de 100 títulos de propriedade na unidade móvel “Carreta da Regularização”, da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB-DF), localizada na quadra 37, ao lado da Feira da Vila São José, em Brazlândia. A emissão das certidões, totalmente gratuita para os beneficiários, é custeada pela CODHAB-DF, por meio da Semana Solo Seguro.

A iniciativa, promovida pela Corregedoria Nacional de Justiça, é nacional e visa ampliar o acesso à regularização fundiária, garantindo segurança jurídica na posse de imóveis urbanos e rurais, por meio do registro em cartório.

Rosa Maria, de 51 anos,se emocionou com a entrega do documento (foto: Marcelo Thompson Flores/CB/DA Press)

Rosa Maria, 51 anos, recebeu o título e confessou estar emocionada: “É um dia muito especial e alegre para mim. Há muitos anos a gente corre atrás deste momento. Se eu pudesse definir hoje em uma palavra, seria alegria" comemorou.

Elizete Batista, de 56 anos, se mudou para Brazlândia com apenas 11 anos de idade (foto: Marcelo Thompson Flores/CB/DA Press)

Elizete Batista, 56, relatou que mora em Brazlândia desde 1980 e veio de Edilândia (GO). “Para muitos, pode ser um documento qualquer, mas, para mim, é uma benção e um grande privilégio. Tenho três filhas e, hoje, moro com apenas uma delas, que é PCD. Minha vida é cuidar da minha filha. Quando morávamos todas juntas, até trabalhava com faxina, passava roupa, mas, agora, só cuido dela” contou.

Durante a semana, serão realizados atos de regularização fundiária, com a apresentação de resultados dos projetos, apresentação de propostas e novos projetos sobre o tema, bem como de dados e de informações sobre o cumprimento de decisões administrativas e de metas da Corregedoria Nacional da Justiça.

O corregedor de Justiça Mario-Zam Balmiro Rosa comentou o sucesso da iniciativa (foto: Marcelo Thompson Flores/CB/DA Press)

O corregedor de Justiça Mario-Zam Balmiro Rosa destacou o sucesso do evento: “Essa campanha acontece em diversas regiões do Distrito Federal. Aqui em Brazlândia, vejo muita animação do pessoal, pelo sonho de ter o documento da casa própria. Hoje é o coroamento do trabalho realizado há muitos dias”, assinalou.