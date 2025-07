Competição escolar Maratona Tech 2025 abre inscrições até 31 de julho

CB Correio Braziliense

Em 2024, mais de 200 mil estudantes e 4 mil professores participaram da competição - (crédito: Divulgação)

Estão abertas as inscrições para a Maratona Tech 2025, uma competição de tecnologia voltada a alunos do ensino médio e fundamental. A iniciativa é gratuita e tem como expectativa integrar mais de 300 mil estudantes de 6 mil escolas do país na competição, que visa promover aprendizado de inovação tecnológica e pensamento computacional, tudo de forma prática e alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Podem se inscrever professores de escolas públicas e particulares de todo o país, até 31 de julho, por meio do site: maratona.tech.

A primeira etapa da competição, prevista para agosto, consiste na formação técnica dos professores inscritos, que vão ser instruídos para aplicação de um desafio em grupo, diretamente em sala de aula, onde os alunos com o melhor desempenho serão selecionados para a próxima etapa. Os educadores interessados não precisam ter conhecimento prévio em tecnologia ou acesso a laboratório de informática.

Na avaliação final, que acontece em setembro, os alunos selecionados vão receber conteúdos educativos, e serão avaliados individualmente, por meio de desafios práticos. Os finalistas concorrem a medalhas, bolsas de estudo, viagens e imersões em instituições de excelência, em 2025, serão premiados no total mais de 500 estudantes, 35 professores e dezenas de escolas. A cerimônia de premiação, que ocorrerá entre outubro e dezembro, será transmitida ao vivo pelo YouTube.

A iniciativa, que integrou mais de 200 mil estudantes e 4 mil professores em 2024, é organizada a quatro anos pelo Movimento Tech 2030 (Movtech), grupo formado por mais de 70 instituições de ensino brasileiras. O objetivo da Movtech é integrar talentos no mercado de trabalho, por meio de formação profissional e tecnológica.