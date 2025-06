LM Letícia Mouhamad

A greve dos docentes começou em 2 de junho - (crédito: Luzo Comunicação/Sinpro-DF)

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) determinou à Corregedoria-Geral da Polícia Militar (PMDF) a instauração de um processo de investigação preliminar para apurar a conduta de policiais durante assembleia geral dos professores do DF, ocorrida na manhã de segunda-feira (16/6). Na ocasião, um grupo de professores foi contido com spray de pimenta na entrada do Shopping ID, onde fica a sede da Secretaria de Educação.

A requisição foi feita pela 3ª Promotoria de Justiça Militar, e o prazo para que a PMDF inicie a investigação e apresente uma resposta oficial é de cinco dias. A reação policial gerou tensão . Em nota, o Sindicato dos Professores (Sinpro-DF) definiu a ação como truculenta. Questionada sobre a conduta, a Polícia Militar afirmou que alguns manifestantes bloquearam a entrada e houve tentativa de negociação. No entanto, o grupo insistiu no bloqueio da entrada do prédio.

"Diante da resistência em liberar a entrada da Secretaria e do confinamento das pessoas que estavam no local, além do acirramento dos ânimos, foi necessário o uso de um instrumento de menor potencial ofensivo (gás de pimenta) para restaurar a ordem e preservar a integridade física de todos os envolvidos, inclusive dos próprios manifestantes", disse a corporação, em nota.