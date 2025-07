Indicador criança alfabetizada apresenta avanço importante — mas é preciso aumentar o ritmo de melhoria

CB Correio Braziliense

Todos pela Educação - (crédito: Divulgação)

Os novos resultados do Indicador Criança Alfabetizada (ICA), divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), demonstram um avanço importante. O país atingiu 59,2% de crianças alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental em 2024 — um crescimento de 3,3 pontos percentuais em relação ao ano anterior.



Das 27 Unidades da Federação, 18 apresentaram evolução no indicador de 2023 para 2024, enquanto seis registraram queda em relação ao ano anterior1. Ainda entre os estados, foram 11 os que atingiram ou superaram a meta definida para 2024 — lembrando que o objetivo principal é alcançar ao menos 80% de crianças alfabetizadas até 2030.

Vale destacar o caso do Rio Grande do Sul (RS), onde observou-se uma queda expressiva nos resultados (de 63,4% para 44,7%), que pode ser relacionada às graves enchentes que atingiram o estado no primeiro semestre de 2024. Trata-se de uma situação atípica, mas com impacto relevante nos dados nacionais. Sem esse fator, é provável que o país tivesse alcançado ou ao menos chegado mais próximo da meta nacional para 2024, que era de 59,9%.

Os avanços nos resultados nacionais e em 2/3 dos estados reforçam a importância do fortalecimento do regime de colaboração entre governos estaduais e municipais que vem ganhando força no país. Neste sentido, ressalta-se o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), instituído em 2023 pelo Ministério da Educação, que tem contribuído com este movimento. A política atua como um instrumento de indução à cooperação entre União, estados e municípios, com foco na construção de políticas territoriais e no alinhamento de estratégias voltadas à alfabetização na idade certa.

O estado do Ceará — com uma política territorial de alfabetização consolidada — manteve a melhor taxa de alfabetização do país em 2024, com 85,3% das crianças alfabetizadas ao final do 2º ano. O resultado representa um crescimento em relação ao ano anterior e supera tanto a meta estadual quanto a meta nacional por mais um ano, permanecendo como uma referência no enfrentamento do analfabetismo.

Por outro lado, também merece destaque o caso da Bahia. O estado é a Unidade da Federação com menor índice de crianças alfabetizadas, totalizando apenas 36,0%, além de estar entre os 6 estados que apresentaram uma queda nos resultados entre 2023 e 2024. Em julho de 2025, o estado ainda se encontra em processo de tramitação de um projeto de lei para instituir sua política de alfabetização em regime de colaboração. Esse atraso pode ajudar a explicar as dificuldades em alinhar e coordenar esforços para melhoria dos resultados no território.

Neste cenário, torna-se fundamental olhar com atenção para os resultados por estado e município, identificando aqueles que precisam de maior apoio técnico, institucional e financeiro, além de investigar os casos de queda nos resultados para agir com celeridade frente aos desafios. O ritmo de avanço precisa ser acelerado para que o Brasil como um todo tenha condições de alcançar a meta de 80% das crianças alfabetizadas até 2030.



Na divulgação dos resultados é relevante observar a ausência de desagregações que permitam uma análise mais aprofundada das desigualdades. A desagregação por raça/cor assim como por nível socioeconômico é central para a compreensão das disparidades educacionais e os efeitos sobre as trajetórias escolares e as oportunidades de aprendizagem. A omissão dessas dimensões limita a capacidade analítica do indicador, impedindo uma leitura mais acurada sobre como as desigualdades estruturais impactam os resultados.

Por fim, cabe destacar que ainda há uma agenda importante de fortalecimento e consolidação do Indicador Criança Alfabetizada, que em 2023 apresentou resultados consideravelmente diferentes da avaliação do 2º ano do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica). A compatibilização dos resultados de avaliações estaduais diferentes, que baseiam os resultados do ICA, ainda precisa avançar e, portanto, as análises do ICA exigem cautela na elaboração de rankings e comparações entre os entes. Além disso, é necessário melhorar a qualidade das avaliações aplicadas, que muitas vezes medem apenas habilidades básicas de leitura e deixam de fora a escrita — apesar de a BNCC considerar que estar alfabetizado envolve tanto ler quanto escrever. Mesmo os itens de leitura aplicados costumam ser muito simples, o que limita a capacidade de avaliar com precisão o real nível de alfabetização das crianças. Fortalecer o indicador, aprimorar as avaliações e acelerar os avanços são passos essenciais para garantir o direito à alfabetização de todas as crianças brasileiras.

¹O Acre (AC) e o Distrito Federal (DF) não realizaram a avaliação estadual censitária em 2023, o que impossibilitou a definição de metas e a realização de comparações em 2024. Já Roraima (RR) não realiza avaliações externas censitárias na etapa.

Sobre o Todos Pela Educação

É uma organização independente que faz advocacy pela Educação Básica no Brasil. O foco é atuar para que o poder público formule e implemente políticas públicas educacionais de maneira mais efetiva. A organização não tem ligação com partidos políticos nem interesses privados. É financiado unicamente por doações voluntárias de pessoas e organizações. E tem autonomia para desafiar, propor, questionar e cobrar o que precisa ser mudado, sempre com base em estudos e evidências concretas.

Leia também: