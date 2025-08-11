'Oscar da Educação', diz Lula ao entregar Prêmio MEC para ensino público

VC Victor Correia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta segunda-feira (11/8), da entrega do primeiro Prêmio MEC da Educação Brasileira, iniciativa criada pelo Ministério da Educação para incentivar os melhores desempenhos em indicadores da educação.

No total, 116 estados, municípios, escolas públicas e alunos receberam troféus e valores de até R$ 500 mil. A solenidade ocorreu no Salão Nobre do Palácio do Planalto, com ministros, governadores e representantes das escolas públicas.

Lula chamou o prêmio de Oscar da Educação, e disse que não é fácil criar uma premiação do tipo em um país que nunca priorizou o ensino.

“Nós resolvemos mudar a regra do jogo. Para isso, é preciso convencer a sociedade, o Congresso Nacional, o próprio governo, de que não é possível fazer educação de graça. Educação custa. Tem que ter infraestrutura, laboratório”, afirmou.

O petista citou programas de sua gestão, como o Pé-de-Meia, voltado a reduzir a evasão escolar, e a entrega de 785 institutos federais até o fim do mandato, em 2026. Ele destacou também que é preciso combater a desigualdade no acesso à educação.

“Todos têm de ter oportunidade, e cabe ao Estado garantir que o filho do mais pobre possa disputar uma vaga na universidade com o filho do mais rico”, frisou o chefe do Executivo. O presidente cumprimentou e tirou fotos com os premiados durante a solenidade.



Educação longe do ideal

Ao abrir seu discurso, o ministro da Educação, Camilo Santana, reconheceu que o desempenho do país nesse setor está longe do ideal.

“Apesar de a gente ter melhorado, o último Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostrou que 66 milhões de brasileiros não concluíram o ensino básico nesse país, quase um terço da população. Está aí o desafio. O mínimo que uma nação tem que garantir a seus filhos é a conclusão do ensino básico”, declarou Camilo.

O ministro afirmou ainda que a intenção do prêmio não é promover a competição entre os estados e municípios, mas, sim, reconhecer os esforços e promover um avanço na qualidade do ensino. “A única forma que a gente tem de dar oportunidade para as pessoas da nação, não tem outro caminho, é através da educação. Ela garante oportunidade para todos”, acrescentou.

As oito categorias usaram como base indicadores oficiais como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), o Censo Escolar, a Avaliação da Alfabetização e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Sobre o último, cuja nota é usada no acesso ao ensino superior, o governo premiou 54 alunos pelo alto desempenho na redação.

Eles receberam, além de medalhas, smartphones e tablets doados pela Receita Federal. Para estados, municípios e escolas, os valores por categoria são R$ 500 mil, R$ 300 mil e R$ 100 mil, respectivamente. O dinheiro deve ser usado para melhorias da infraestrutura escolar e valorização dos profissionais de ensino, entre outros investimentos na educação.

Participaram da cerimônia os governadores de estados premiados: Rafael Fonteles (Piauí), Elmano de Freitas (Ceará), e Raquel Lyra (Pernambuco). Goiás, também vencedor do prêmio, foi representado pela secretária estadual de Educação, Fátima Gavioli. Ceará foi o estado mais premiado, vencendo em quatro categorias. Pernambuco, Goiás e Piauí foram premiados em uma categoria cada.