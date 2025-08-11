Justiça da Itália marca para quarta-feira nova audiência no processo de extradição de Zambelli

Zambelli foi detida por estar condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão após ter coordenado um ataque hacker contra o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2023. Após a fuga para a Itália, o governo brasileiro formalizou o pedido de extradição da deputada para o Brasil no dia 12 de junho.
O tribunal italiano será responsável por avaliar os fundamentos legais do pedido de extradição, com base na legislação italiana e nos tratados internacionais firmados entre Brasil e Itália.
A defesa da deputada contestou a extradição, alegando, entre outros pontos, que o processo no Brasil está sob a relatoria de Moraes, recentemente alvo da Lei Magnitsky pelos Estados Unidos. A parlamentar diz ser inocente, ter solicitado refúgio no país e alega perseguição política por parte de Moraes.
*Estagiário sob supervisão de Andreia Castro
