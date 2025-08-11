Justiça da Itália marca para quarta-feira nova audiência no processo de extradição de Zambelli

Carla Zambelli foi presa no dia 29 de julho, após passar dois meses foragida no país europeu - (crédito: Lula Marques/ Agência Brasil)

O Tribunal de Apelação de Roma, na Itália, agendou para esta quarta-feira (13/8) uma audiência para ouvir a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) sobre o processo de extradição da parlamentar. Ela foi presa no dia 29 de julho após passar dois meses foragida no país europeu.

Zambelli foi detida por estar condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão após ter coordenado um ataque hacker contra o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2023. Após a fuga para a Itália, o governo brasileiro formalizou o pedido de extradição da deputada para o Brasil no dia 12 de junho.

O tribunal italiano será responsável por avaliar os fundamentos legais do pedido de extradição, com base na legislação italiana e nos tratados internacionais firmados entre Brasil e Itália.

A defesa da deputada contestou a extradição, alegando, entre outros pontos, que o processo no Brasil está sob a relatoria de Moraes, recentemente alvo da Lei Magnitsky pelos Estados Unidos. A parlamentar diz ser inocente, ter solicitado refúgio no país e alega perseguição política por parte de Moraes.



*Estagiário sob supervisão de Andreia Castro

