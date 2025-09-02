Alunos da rede pública embarcam para intercâmbio no Reino Unido

CB Correio Braziliense

Sete alunos do Centro Educacional Stella dos Cherubins Guimarães Trois vão estudar no exterior. Jordan Cardoso, Giovana Rodrigues, Maria Fernanda e Sebastião Leite (da direita para a esquerda) são alguns dos felizardos - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Por Alice Meira* — Exatos 102 estudantes de escolas públicas do Distrito Federal terão a oportunidade de passar 17 semanas em um intercâmbio para estudar em diferentes regiões do Reino Unido. Eles participam do programa Pontes para o Mundo. A proposta da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) tem a proposta de expandir os horizontes culturais e acadêmicos dos alunos, através da experiência de estudar fora do Brasil. Os alunos embarcam em 3 e 4 de setembro, com previsão de volta para janeiro de 2026.

Entre os mais de cem alunos contemplados, sete estudam no Centro Educacional Stella, em Planaltina. Para o estudante Sebastião Gonçalves, 16 anos, é mais que uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. “As expectativas são as melhores possíveis, o intercâmbio é como um desejo geral para vários alunos. Ter acesso a minha primeira viagem internacional, podendo estudar com todos os custos pagos é um privilégio muito grande”, celebra.

Últimos detalhes para a viagem

O último encontro entre os futuros intercambistas ocorreu no dia 23 de agosto. O governador Ibaneis Rocha e a primeira-dama Mayara Noronha se encontraram com os alunos antes da viagem, no evento que ocorreu no Teatro Nacional. Ambos destacaram a importância do programa para adquirir cultura e conhecimento. Os alunos também assistiram apresentações no palco, e receberam kits para a viagem que incluem uniforme, mochila e garrafa d'água.

A Secretaria de Relações Internacionais do Distrito Federal (Serinter-DF) é responsável por questões de visto e logística da viagem. Na cerimônia, Paco Britto, titular da Serinter-DF, exaltou o programa: “Pontes para o Mundo começou levando alunos para visitar diferentes embaixadas e agora estudantes têm a oportunidade de conhecer outros países”, afirmou.

*Estagiária sob a supervisão de Ronayre Nunes