Alunos da rede pública embarcam para intercâmbio no Reino Unido

Programa da secretaria pública do Distrito Federal leva mais de 100 alunos para estudar fora do país

postado em 02/09/2025 21:20 / atualizado em 02/09/2025 21:22
Sete alunos do Centro Educacional Stella dos Cherubins Guimarães Trois vão estudar no exterior. Jordan Cardoso, Giovana Rodrigues, Maria Fernanda e Sebastião Leite (da direita para a esquerda) são alguns dos felizardos - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Por Alice Meira* — Exatos 102 estudantes de escolas públicas do Distrito Federal terão a oportunidade de passar 17 semanas em um intercâmbio para estudar em diferentes regiões do Reino Unido. Eles participam do programa Pontes para o Mundo. A proposta da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) tem a proposta de expandir os horizontes culturais e acadêmicos dos alunos, através da experiência de estudar fora do Brasil. Os alunos embarcam em 3 e 4 de setembro, com previsão de volta para janeiro de 2026. 

Entre os mais de cem alunos contemplados, sete estudam no Centro Educacional Stella, em Planaltina. Para o estudante Sebastião Gonçalves, 16 anos, é mais que uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. “As expectativas são as melhores possíveis, o intercâmbio é como um desejo geral para vários alunos. Ter acesso a minha primeira viagem internacional, podendo estudar com todos os custos pagos é um privilégio muito grande”, celebra.

Últimos detalhes para a viagem 

O último encontro entre os futuros intercambistas ocorreu no dia 23 de agosto. O governador Ibaneis Rocha e a primeira-dama Mayara Noronha se encontraram com os alunos antes da viagem, no evento que ocorreu no Teatro Nacional. Ambos destacaram a importância do programa para adquirir cultura e conhecimento. Os alunos também assistiram apresentações no palco, e receberam kits para a viagem que incluem uniforme, mochila e garrafa d'água.

A Secretaria de Relações Internacionais do Distrito Federal (Serinter-DF) é responsável por questões de visto e logística da viagem. Na cerimônia, Paco Britto, titular da Serinter-DF, exaltou o programa: “Pontes para o Mundo começou levando alunos para visitar diferentes embaixadas e agora estudantes têm a oportunidade de conhecer outros países”, afirmou.

*Estagiária sob a supervisão de Ronayre Nunes

