Alunos da rede pública estão prontos para viagem de intercâmbio ao Reino Unido

Estudantes selecionados pelo programa Pontes para o Mundo recebem kits de viagem antes de embarque para intercâmbio no Reino Unido Durante 17 semanas, 102 alunos da rede pública terão experiência internacional com apoio do GDF; governador Ibaneis Rocha anunciou expansão do programa com 400 vagas e novos países para próxima edição - (crédito: Renato Alves / Agência Brasília)

Por Lara Costa

Alunos selecionados do programa Pontes para o mundo participaram da reunião final antes do intercâmbio para o Reino Unido, neste sábado (23/8), no Teatro Nacional. A iniciativa da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE-DF) tem como objetivo oferecer a 100 estudantes da rede pública a oportunidade de vivência internacional educacional no Reino Unido.

Nesta edição, foram escolhidos 102 pessoas de diversas regiões administrativas do DF, que vão viajar entre 3 e 4 setembro, e ficarão até 5 de dezembro. O governador Ibaneis Rocha destacou a importância do projeto a partir da própria experiência de intercâmbio na adolescência. “Vocês não imaginam o tanto que é satisfatório e enriquecedor conhecer outras culturas”

O governador também anunciou a expansão do programa, passando para 400 alunos em três países: Alemanha, Espanha e Japão; além do encaminhamento de um projeto de lei à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), que torne o programa de forma permanente.

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, também foi aluna de intercâmbio entre os 14 e 15 anos, e ressalta a importância do projeto. “Foi um divisor de águas na minha vida, o que amadureci e aproveitei em cada situação. Experimentem tudo, olhem e provem as comidas, não tenham preconceito, tudo é aprendizado.”